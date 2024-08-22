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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Эксперты рассказали об особенностях уборки картофеля в августе и сентябре

Когда и как копать картошку: сроки, способы, лайфхаки по хранению урожая

22 августа 2024, 10:46
Фото: 1MI

Эксперты рассказали об особенностях уборки картофеля в августе и сентябре

В конце августа многие дачники посматривают на свои картофельные плантации и прикидывают, не пора ли убирать урожай. Рассказываем, как определить готовность картошки к уборке, какие методы лучше использовать, и как правильно хранить корнеплоды зимой.

Картофель в России не зря называют вторым хлебом. Так уж повелось, что практически все люди, у которых есть дачи, сажают этот корнеплод. Кто-то выделяет под него одну сотку, а кто и все 50. Картошка — наша стратегический запас на будущее и основа стабильности. Россияне очень серьезно относятся к уборке урожая и зачастую выходят на эти работы целыми семьями. Попробуем разобраться во всех тонкостях уборки картофеля.

Как понять, что пришло время копать картошку

Обычное время для уборки картофеля в России — это конец августа — начало сентября. Погода в этот период стоит относительно теплая и комфортная, затяжных осенних дождей еще нет. Однако сроки определяются не только погодой, но и сортом картошки. Эксперты-агрономы портала «Огород» выделяют следующие сроки созревания клубней:

  • раннеспелые сорта — 50-70 дней после посадки;
  • среднеспелые сорта — 70-90 дней после посадки;
  • поздние сорта — 90-120 дней после посадки.

Однако далеко не все дачники разбираются в сортах картофеля. Многие сажают семена вперемешку. В этом случае ориентироваться необходимо на состояние ботвы: если плети начали желтеть и усыхать, то это говорит о том, что картошка дозрела. Главным признаком готовности является толстая и плотная кожура, которая не висит «лохмотьями» и не отходит от поверхности клубня.

При посадке картофеля нежелательно перемешивать клубни разных сортовПри посадке картофеля нежелательно перемешивать клубни разных сортов
При посадке картофеля нежелательно перемешивать клубни разных сортов
Фото: tagilcity.ru

Можно провести тест: выкопать несколько кустиков с завядшей ботвой и оценить состояние кожуры. Если между рядами попадаются кустики с зеленой ботвой, то скорее всего это поздние сорта. Если такой картошки слишком много, то можно разделить копку картошки на два этапа. Если они единичны, то копайте все сразу же, однако такие клубни вряд ли будут храниться — их нужно будет съесть в ближайшие недели.

Когда картошку нужно выкапывать немедленно

Делать это нужно в двух случаях. Если ботва все еще зеленая, но в начале сентября наступили ранние заморозки, повредившие кусты, то откладывать уборку нельзя, констатируют агрономы портала «7 дач». В этом случае растение попытается восстановить побитую морозом зелень за счет питательных веществ, которые накопили клубни.

А второй случай — это затяжные дожди в конце августа. По мнению профессионального агронома Алексея Володихина, сильная влажность может привести к гниению картофеля прямо в земле, поэтому нужно немедленно приступать к копке, выбрав относительно сухой день.

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А вот фитофтороз, вопреки распространенному мнению, не является поводом для немедленной уборки урожая.

Если на картофель напала фитофтора, ботву <…> следует скосить и немедленно уничтожить. Клубни в этом случае оставляют в земле на срок до 3 недель, чтобы они успели полностью вызреть и образовать достаточно прочную кожуру, которая не будет повреждаться при уборке, — советуют эксперты «7 дач».

Как подготовиться к уборке картофеля

Целесообразно прополоть картофельное поле за пару недель до предполагаемой копки, чтобы можно было разобраться, что к чему. Особенно это актуально, если ботва полностью пожухла. Многие задаются вопросом, стоит ли скашивать ботву. Стоит, но только в том случае, если время для уборки урожая подошло, а ботва продолжает зеленеть и колоситься. В этом случае, скашивая ботву, вы перенаправите питательные вещества в клубни и тем самым ускорите их созревание.

Алексей Володихин советует в обязательно порядке прорыхлить междурядья за неделю до уборки: это даст дополнительный приток кислорода к клубням и ускорит загрубание кожуры.

Чем копать картошку

Среди дачников можно нередко услышать спор о том, каким инструментом лучше копать — лопатой или вилами. И у того, и у другого инструмента есть свои сторонники.

Фото: 1MI

С одной стороны, лопата часто перерубает клубни при копке. Такие неприятности происходят, даже если действовать очень аккуратно и подкапывать землю на приличном удалении от куста. Но срез лопатой, как уверяют сторонники этого метода, может загрубеть и зарасти кожурой. А значит поврежденные клубни еще полежат какое-то время.

С другой стороны, при копке вилами таких инцидентов происходит на порядок меньше, но если картофелину проткнуть, то она не будет храниться вообще.

Что сделать с выкопанной картошкой в первую очередь

Сразу же после извлечения клубней из земли необходимо просушить их в тени в течение нескольких часов, затем тщательно отряхнуть землю и перебрать, советуют эксперты портала «Огород».

Важно! Если вы копали картошку из-за затяжных дождей и кожица на ней тонкая, то стряхивать налипшую землю нельзя — так вы полностью оголите клубни.

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Нужно сразу же отобрать из общей массы картофелины со следами гнили, пятнами, отверстиями от насекомых и перерубленные лопатой. Такую картошку необходимо съесть в первые недели, лежать она не будет. Также желательно сразу же отобрать посадочный материал для следующего года.

Клубни, которые вы отобрали для длительного хранения, разложите в деревянные или пластиковые ящики с отверстиями либо в сетчатые мешки. После этого урожай необходимо отправить в карантин: в идеале это должно быть прохладное место с высокой влажностью воздуха (90-95%). Такие условия необходимы, чтобы некондиционные корнеплоды со следами гнили, которые вы не заметили при отборе, проявили себя.

Как подготовить картошку к длительному хранению

Срок карантина составляет около месяца. После этого картофель необходимо еще раз перебрать и отправить на постоянное хранение. Перед этим можно провести профилактическое опрыскивание раствором медного купороса. Готовят его из расчета 2 грамма препарата на 10 литров воды. Очень важно тщательно просушить клубни после опрыскивания. Это трудоемкая задача, особенно если картофеля много, однако ваши трудозатраты в итоге окупятся — картофель не будет гнить и портиться.

Картофель нельзя хранить рядом с другими овощами. Исключение — свекла.Картофель нельзя хранить рядом с другими овощами. Исключение — свекла.
Картофель нельзя хранить рядом с другими овощами. Исключение — свекла.
Фото: 1MI

Где и как хранить картошку

Картошку очень удобно хранить в пластиковых ящиках и желательно подальше от других овощей. Идеальное место хранения — подвал или погреб. Температура воздуха — +2-3 градуса. максимальная — +10. Помещение должно хорошо проветриваться и быть сухим.

В городских квартирах урожай картофеля можно хранить на неутепленном балконе, предварительно тщательно укрыв мешки или ящики. Однако это ненадежный метод, так как при сильных холодах клубни могут промерзнуть.

Дачники, живущие в многоэтажных домах, хранят картошку в кладовках, которые есть у каждого собственника жилого помещения. Это приемлемый вариант, если, конечно, там не водятся мыши, а само помещение не подтапливается весной.

Ранее полезными лайфхаками по хранению урожая поделился агроном Михаил Воробьев.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Хранение#Картофель#Дача#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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