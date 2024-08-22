Когда и как копать картошку: сроки, способы, лайфхаки по хранению урожая

Можно провести тест: выкопать несколько кустиков с завядшей ботвой и оценить состояние кожуры. Если между рядами попадаются кустики с зеленой ботвой, то скорее всего это поздние сорта. Если такой картошки слишком много, то можно разделить копку картошки на два этапа. Если они единичны, то копайте все сразу же, однако такие клубни вряд ли будут храниться — их нужно будет съесть в ближайшие недели.