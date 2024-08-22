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Кросс нации, тагильчанка в сериале ТНТ, детские площадки, тяжкие преступления и грибы

Кросс нации, тагильчанка в сериале ТНТ, детские площадки, тяжкие преступления и грибы

22 августа 2024, 16:44
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле пройдет забег в рамках «Кросса нации». Актриса из Тагила снялась в сериале на ТНТ. В Тагиле отремонтируют детские площадки и скверы. В Свердловской области выросло число тяжких преступлений. В лесах Среднего Урала все чаще встречаются краснокнижные грибы. Подводим итоги за 22 августа.

В тагильском парке имени Бондина 21 сентября пройдет забег в рамках Всероссийского «Кросса нации». За организацию мероприятия отвечает администрация города. В этот день в Нижнем Тагиле будут действовать ограничения на движение общественного транспорта.

«Кросс нации»: В Нижнем Тагиле состоится Всероссийский день бега
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Актриса из Нижнего Тагила Арина Постникова сыграла главную роль в новом комедийном сериале ТНТ «Третье сентября». Он выйдет на телевизионные экраны накануне, 2 сентября. Девушка поделилась впечатлениями от съемок с TagilCity.ru.

Актриса из Тагила исполнила главную роль в новом сериале «Третье сентября» на ТНТ
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Мэрия Нижнего Тагила выделит 9 млн рублей на обустройство детских площадок и скверов. Подрядчику, который выиграет контракт, предстоит привести в порядок около 20 объектов в городе. Работы будут проводиться в парке Народный, Нижне-Выйском сквере, на площади Славы и других локациях.

Детские площадки и скверы в Нижнем Тагиле приведут в порядок за 9 млн рублей
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В Свердловской области с начала 2024 года суммарно стало меньше криминала, однако число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 4,4% и на 24,6% соответственно. Около 50% составили нетяжкие преступления. Итоги подвели в Свердловской прокуратуре.

В Свердловской области выросло количество тяжких преступлений
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Свердловчане этим летом постоянно находят в местных лесах краснокнижные грибы. Из необычных экземпляров, которые обнаружили жители Среднего Урала, можно отметить «космический» паутинник фиолетовый, гиднеллум пека с каплями крови на шляпке, черные лисички и белые трюфели.

В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы
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