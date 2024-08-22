Кросс нации, тагильчанка в сериале ТНТ, детские площадки, тяжкие преступления и грибы

В Тагиле пройдет забег в рамках «Кросса нации». Актриса из Тагила снялась в сериале на ТНТ. В Тагиле отремонтируют детские площадки и скверы. В Свердловской области выросло число тяжких преступлений. В лесах Среднего Урала все чаще встречаются краснокнижные грибы. Подводим итоги за 22 августа.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле