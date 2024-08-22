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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

«Кросс нации» в Нижнем Тагиле соберет бегунов в парке Бондина

«Кросс нации»: В Нижнем Тагиле состоится Всероссийский день бега

22 августа 2024, 15:21
Фото: Изображение Midjourney

«Кросс нации» в Нижнем Тагиле соберет бегунов в парке Бондина

21 сентября 21204 года в Нижнем Тагиле в парке Бондина пройдет «Кросс нации». Всероссийский день бега соберет спортсменов Нижнего Тагила и региона.

Всероссийский забег состоится 21 сентября. В этот день легкоатлеты соберутся в парке Бондина. Уже определен состав оргкомитета. Главами назначены замглавы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров, а также начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Ирина Еремеева.

В эти дни в Нижнем Тагиле будет ограничено движение транспорта с 8.00 и до окончания соревнований. Подробнее об этом читайте в материале TagilCity.ru.

Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле на несколько дней закрыли движение по улице Тимирязева.. Это вязано в работами на теплосетях, которые проводит ООО «Водоканал-НТ».

От мала до велика: в селе под Нижним Тагилом пройдет легкоатлетический забег
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