«Кросс нации»: В Нижнем Тагиле состоится Всероссийский день бега

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Всероссийский забег состоится 21 сентября. В этот день легкоатлеты соберутся в парке Бондина. Уже определен состав оргкомитета. Главами назначены замглавы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров, а также начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Ирина Еремеева.
В эти дни в Нижнем Тагиле будет ограничено движение транспорта с 8.00 и до окончания соревнований. Подробнее об этом читайте в материале TagilCity.ru.
Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле на несколько дней закрыли движение по улице Тимирязева.. Это вязано в работами на теплосетях, которые проводит ООО «Водоканал-НТ».