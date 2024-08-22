Кроссовки снова станут белоснежными: как правильно постирать обувь в машинке

Машинной стирке не подлежит обувь из натуральных материалов — кожи, замши и нубука, а также со вставками из них. Также запрещен такой метод для кроссовок со стразами или светодиодами. Кроме того, лучше не рисковать и не отправлять в машину кроссовки с приклеенной подошвой — она попросту может отойти. По этой же причине не стоит рисковать и подвергать машинной стирке старую и изношенную обувь.