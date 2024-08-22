Кроссовки снова станут белоснежными: как правильно постирать обувь в машинке

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Перед тем, как приступить к стирке кроссовок в машинке, нужно учесть несколько моментов: определить способ крепления подошвы и понять, из какого материала сделана обувь. Советы дают эксперты «Эльдоблога».
Машинной стирке не подлежит обувь из натуральных материалов — кожи, замши и нубука, а также со вставками из них. Также запрещен такой метод для кроссовок со стразами или светодиодами. Кроме того, лучше не рисковать и не отправлять в машину кроссовки с приклеенной подошвой — она попросту может отойти. По этой же причине не стоит рисковать и подвергать машинной стирке старую и изношенную обувь.
А вот пару из текстиля, кожзаменителя, искусственной замши и нубука, полиэстера и других синтетических материалов вполне можно привести в порядок таким способом. В любом случае, лучше ориентироваться на рекомендации производителей, а для этого необходимо изучить бирки.
Перед стиркой из кроссовок необходимо вынуть шнурки и стельки. Затем очистите подошву от грязи, чтобы грязь не попала в барабан. Далее внимательно осмотрите обувь на предмет пятен и разводов. Такие места лучше предварительно обработать щеткой с моющим средством. Просто потрите место загрязнения, например, хозяйственным мылом и оставьте для воздействия на некоторое время. Далее средство можно смыть, а можно и сразу же отправить кроссовки в машинку — это не принципиально.
Перед стиркой необходимо застегнуть все липучки и молнии, если они есть, а кроссовки положить в специальный мешок (при необходимости можно использовать старую наволочку).
Идеально, если в стиральной машинке есть специальная программа для стирки обуви. Если ее нет, то выберите деликатный режим, а температуру воды — 30-40 градусов. Недопустимо отжимать обувь на высоких оборотах. Самый приемлемый вариант — 400 оборотов. Если машинка не позволяет переключать режимы, то откажитесь от отжима вообще.
Поставьте их на балкон или на улицу там, где есть сквозняк.
Внутрь можно положить скомканные бумажные полотенца или белую бумагу. Популярные в народе газетные или журнальные листы могут испачкать внутренности кроссовок, а на белой поверхности отпечатываются иллюстрации, — рекомендуют эксперты.
Категорически нельзя сушить кроссовки на батарее или около электрообогревателей — они просто потеряют форму. Сушка в специальной сушильной машине допустима, так как там есть отдельные полочки для обуви, а в стиральной машине нет из-за дополнительного риска деформации.
Надевать обувь можно только после полного высыхания, а предварительно ее желательно обработать специальным водоотталкивающим средством.
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