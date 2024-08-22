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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:08

Мальчик в Екатеринбурге умер от онкологии из-за ошибочного диагноза

Мальчик в Екатеринбурге умер от онкологии из-за ошибочного диагноза

22 августа 2024, 11:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге умер от онкологии четырехлетний мальчик. Врачи лечили его от бронхита.

Первый раз ребенок оказался в больнице в мае 2024 года, изначально у него подозревали аллергию. Спустя несколько дней его выписали. В июле мальчика снова госпитализировали — на этот раз с подозрением на бронхит, пишет Ура.ру.

Пациенту назначили лечение, а 27 июля он умер. Экспертиза показала, что у него была злокачественная опухоль, которая могла стать причиной смерти. На сотрудников медучреждения возбудили уголовное дело.

Напомним, в Сысерти местной жительнице, у которой нашли ВИЧ, случайно выдали чужие анализы. Из-за этого у женщины развился СПИД и она чуть не умерла.

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