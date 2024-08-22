Мальчик в Екатеринбурге умер от онкологии из-за ошибочного диагноза

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Первый раз ребенок оказался в больнице в мае 2024 года, изначально у него подозревали аллергию. Спустя несколько дней его выписали. В июле мальчика снова госпитализировали — на этот раз с подозрением на бронхит, пишет Ура.ру.
Пациенту назначили лечение, а 27 июля он умер. Экспертиза показала, что у него была злокачественная опухоль, которая могла стать причиной смерти. На сотрудников медучреждения возбудили уголовное дело.
Напомним, в Сысерти местной жительнице, у которой нашли ВИЧ, случайно выдали чужие анализы. Из-за этого у женщины развился СПИД и она чуть не умерла.