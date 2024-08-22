На Сортировке вооруженные силовики с собаками проверяют у мигрантов документы

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Жителей средней Азии вооруженные силовики собирают в автобус. Там у них проверяют документы и законность нахождения в России.
Представители силовых структур работают в масках. Они также вооружены и с ними специально обученные собаки.
В полиции изданию URA.RU сообщили, что мероприятие плановое, а подробности будут позже.
Напомним, более двух тысяч нелегальных мигрантов в Свердловской области выдворены из страны.