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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Екатеринбурге люди с оружием и собаками проводят облаву на мигрантов

На Сортировке вооруженные силовики с собаками проверяют у мигрантов документы

22 августа 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге люди с оружием и собаками проводят облаву на мигрантов

Екатеринбургские силовики устроили проверку жителей ближнего зарубежья на предмет законности пребывания в Российской Федерации.

Жителей средней Азии вооруженные силовики собирают в автобус. Там у них проверяют документы и законность нахождения в России.

Представители силовых структур работают в масках. Они также вооружены и с ними специально обученные собаки.

В полиции изданию URA.RU сообщили, что мероприятие плановое, а подробности будут позже.

Напомним, более двух тысяч нелегальных мигрантов в Свердловской области выдворены из страны.

В Екатеринбурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Проверка#Нелегальный мигрант#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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