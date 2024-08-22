ОКР презентовал в Москве проект «Олимпийский резерв — Детям лучшее»

Важной задачей на данном этапе для ОКР является формирование олимпийского резерва, способного конкурировать на высшем уровне. Уже составлен список, который будет ежегодно обновляться. В текущем году он включает 1124 спортсмена из 78 регионов России в 35 видах спорта, которые планируется представить на юношеских Олимпийских играх в Сенегале в 2026 году. Российская сборная сможет участвовать в этих играх без ограничений и под национальным флагом.