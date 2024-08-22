ОКР презентовал в Москве проект «Олимпийский резерв — Детям лучшее»

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Для воспитания нового поколения спортсменов ОКР запустил проект «Олимпийский резерв — детям лучшее», который был официально представлен в Москве 21 августа.
Проект нацелен на поддержку талантливой молодежи по всей стране, чтобы они имели необходимые ресурсы для старта спортивной карьеры. ОКР стремится сохранить систему подготовки олимпийцев, преемственность поколений и повысить мотивацию молодежи заниматься профессиональным спортом, передает newstracker.ru.
Важной задачей на данном этапе для ОКР является формирование олимпийского резерва, способного конкурировать на высшем уровне. Уже составлен список, который будет ежегодно обновляться. В текущем году он включает 1124 спортсмена из 78 регионов России в 35 видах спорта, которые планируется представить на юношеских Олимпийских играх в Сенегале в 2026 году. Российская сборная сможет участвовать в этих играх без ограничений и под национальным флагом.
На реализацию проекта до конца года выделено 230 миллионов рублей. Ожидается, что данная инициатива приведет к высоким результатам на летних Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпийских играх 2030 и 2034 годов. Цель — войти в тройку лидеров медального зачета.
После презентации проекта в ОКР прошла научная конференция, посвященная 10-летию создания инновационного центра комитета. Центр, работающий в Москве, Кисловодске и Сочи, активно работает с национальными сборными и молодыми спортсменами, используя передовые технологии и научно-методические разработки в их тренировках.
На конференции собрались ведущие специалисты спортивной науки России, чтобы обсудить вопросы формирования и поддержки олимпийского резерва. ОКР, как главная спортивная общественная организация страны и центр спортивной экспертизы, располагает всеми необходимыми ресурсами и окажет всестороннюю поддержку молодым спортсменам, включенным в олимпийский резерв.