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Published Сегодня, 03:21

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Updated Сегодня, 03:23

Подростки ограбили стоматологию в Екатеринбурге на 400 тысяч рублей

Подростки ограбили стоматологию в Екатеринбурге на 400 тысяч рублей

22 августа 2024, 03:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге компания подростков ограбила стоматологическое медицинское учреждение «Премьер-Дент». Происшествие случилось ночью 21 августа 2024 года.

Злоумышленники влезли в здание через окно. В кабинете стоматолога сработал сигнал тревоги, поэтому грабители, взяв два профессиональных фотоаппарата, убежали, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Размер нанесенного ущерба составил 400 тысяч. Налетчиков теперь разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге неизвестные ограбили несколько вейп-шопов почти на 700 тысяч.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Подростки#Криминал#Ограбление#Ущерб#ЧП#Стоматология#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Инцидент#Тревога
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