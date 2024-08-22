Подростки ограбили стоматологию в Екатеринбурге на 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Злоумышленники влезли в здание через окно. В кабинете стоматолога сработал сигнал тревоги, поэтому грабители, взяв два профессиональных фотоаппарата, убежали, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Размер нанесенного ущерба составил 400 тысяч. Налетчиков теперь разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге неизвестные ограбили несколько вейп-шопов почти на 700 тысяч.