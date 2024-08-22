Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Парк имени А. П. Бондина

В 1942 году на доме была установлена мемориальная плита. В 1982 году, к 100-летию писателя, здание отремонтировали, открыли новую экспозицию. В доме Бондиных — прижизненная обстановка гостиной и кабинета писателя, в бывшем доме соседей-экспозиция по жизни и творчеству писателя, выставка по литературной жизни Нижнего Тагила. И это закономерно: А. П. Бондин был первым членом Союза писателей из тагильчан, внёс весомую лепту в развитие литературы города. Что символично: в здании продолжает бить ключом жизнь, собирается литературная студия «Ступени».