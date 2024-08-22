Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Парк имени А. П. Бондина

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Она тянулась вдоль Нижнетагильского пруда от Нижнетагильского завода до Матильдова предместья. По ней шли обозы с сортовым железом, изделиями из железа и меди.
Со временем, с пуском горнозаводской железной дороги, необходимость гужевой перевозки металла отпала, тракт перестал быть значимой транспортной артерией между демидовскими заводами. В советские времена тракт, в частности, трансформировался в улицы Заводскую, Уральскую Набережную (ныне улицу Горошникова) и Уральскую. На последней немало значимых объектов. Один из них — городской парк культуры и отдыха имени Алексея Петровича Бондина, который занимает большую часть улицы, протянулся вдоль пруда примерно на один километр.
История парка, ныне одного из любимых мест отдыха тагильчан, берёт начало с демидовского господского сада, с рубежа 18-19 веков, когда заводовладельцам завезли саженцы яблонь, груш, смородины и других плодовых культур. В саду выращивались диковинные для тех лет овощи и фрукты, со временем даже появилась отапливаемая оранжерея. Но постепенно интерес к саду у Демидовых иссяк, в конце 19 века заводчики передали «непрофильный актив» тагильскому отделению Верхотурского земства.
Именно тогда сад стал превращаться в парк, в любимое место отдыха всех сословий тагильчан. Его электрифицировали, в нём появились аллеи, беседки, скамейки. По выходным и праздничным дням в парке играл оркестр, устраивались гулянья.
Но в годы гражданской войны парк забросили. На это повлияла не только экономическая разруха. В рамках новой пролетарской культуры гулянья считались мещанством, искались новые методы воспитания масс. Парк изменился: его стали использовать для митингов, спортивных соревнований. Появился летний театр, где выступали артисты, а вечерами показывали фильмы.
Идеологической перековке способствовала периодика избы-читальни и киосков, радиофикация парка. По местному радио передавались новости, различные объявления. В духе времени были стенды с передовиками производств, афишные тумбы с информацией об общественно-политических мероприятиях, скульптуры вождей в парке. Постепенно больше стало и развлечений на любой вкус: от танцев, игр в шахматы и шашки до катания на лодках. Причём вход в парк был платным, на входе надо было купить билет.
В 1947 году парку присвоили имя тагильского писателя Алексея Петровича Бондина. Здесь же, в парке, литературно-мемориальный музей писателя, являющийся памятником истории областного значения. Здание было построено во второй половине 19 века, состояло из двух домов под одной крышей. В одной из квартир в 1935–1939 годах, до кончины писателя, жила семья Бондиных.
В 1942 году на доме была установлена мемориальная плита. В 1982 году, к 100-летию писателя, здание отремонтировали, открыли новую экспозицию. В доме Бондиных — прижизненная обстановка гостиной и кабинета писателя, в бывшем доме соседей-экспозиция по жизни и творчеству писателя, выставка по литературной жизни Нижнего Тагила. И это закономерно: А. П. Бондин был первым членом Союза писателей из тагильчан, внёс весомую лепту в развитие литературы города. Что символично: в здании продолжает бить ключом жизнь, собирается литературная студия «Ступени».
После лихих 90-х парк стал возрождаться. В начале нового тысячелетия его украсил каскадный фонтан длиной более ста метров, в парке появились новые аттракционы для детей и взрослых.
Парк продолжает оставаться излюбленным местом отдыха тагильчан. Это в очередной раз доказал День города-2024, на котором побывали тысячи местных жителей и гостей города. В парке развлечения были на любой вкус: детский «Киндерград», фольклорный праздник «Тагильское подворье», фестиваль уличного кино. Не пустовали большая и малая сцены, где выступали местные артисты, прошли турнир по пляжному самбо, международный фестиваль духовых оркестров и т. д. Впереди новые, яркие праздники в парке имени А. П. Бондина, который не пустует в любое время года!
Виктор Кузнецов