tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 64-летнего грибника

Пропавшего в лесу 64-летнего грибника разыскивают в Нижнем Тагиле

22 августа 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 64-летнего грибника

Пожилой мужчина отправился в лес еще 17 августа и домой до сих пор не вернулся.

Сергей Неуймин ушел из дома в 7 утра и бесследно исчез. Его супруга обратилась в полицию. Ориентировку на грибника дало нижнетагильское управление МВД.

Мужчина был одет в темную клетчатую рубашку, серо-зеленую ветровку, черную кепку, синие джинсы и черные резиновые сапоги. При себе имел кнопочный телефон.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Из особых примет — небольшой рост 155 сантиметров. Волосы седые, телосложение худощавое, на одном из пальцев есть татуировка. Мужчина ранее перенес инсульт.

Всех, кто видел пропавшего Сергея Неуймина, полицейские просят обращаться в дежурную часть.

Ранее в Нижнем Тагиле пропал пенсионер на белой «Газели».

Альпинисты отправились искать тело пропавшего в горах екатеринбуржца
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ судится с начальством«Он был сильно пьян»: виновник аварии скрылся с места ДТП в Нижнем ТагилеВ санатории Нижнего Тагила мошенники обманули женщину на 60 тысяч
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Пропал человек#Поиски#Екатеринбург
Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Вчера, 08:07
Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
Вчера, 16:07
Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании
Вчера, 11:49
Студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей
Сегодня, 04:38
В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы
Сегодня, 06:01
Заключенный сбежал из колонии в Ивделе
Сегодня, 06:31