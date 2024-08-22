Пропавшего в лесу 64-летнего грибника разыскивают в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Сергей Неуймин ушел из дома в 7 утра и бесследно исчез. Его супруга обратилась в полицию. Ориентировку на грибника дало нижнетагильское управление МВД.
Мужчина был одет в темную клетчатую рубашку, серо-зеленую ветровку, черную кепку, синие джинсы и черные резиновые сапоги. При себе имел кнопочный телефон.
Из особых примет — небольшой рост 155 сантиметров. Волосы седые, телосложение худощавое, на одном из пальцев есть татуировка. Мужчина ранее перенес инсульт.
Всех, кто видел пропавшего Сергея Неуймина, полицейские просят обращаться в дежурную часть.
Ранее в Нижнем Тагиле пропал пенсионер на белой «Газели».