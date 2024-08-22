Путин — о проекте «Алабуга Политех»: «Очень хороший пример и нужные направления»

Особенность ОЭЗ заключается в наличии около 40 современных заводов, где трудятся более 17 тысяч человек. Это часть государственной стратегии по подготовке квалифицированных специалистов для российской экономики. Примером успешного карьерного роста является Руслан Трапезников, один из первых выпускников, который в свои 20 лет уже занимает должность начальника отдела в ОЭЗ «Алабуга». Он считает, что без этого проекта ему пришлось бы трудиться на низкоквалифицированной работе.