Путин — о проекте «Алабуга Политех»: «Очень хороший пример и нужные направления»

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В Татарстане существует уникальный проект «Алабуга Политех» — инновационный образовательный центр, который президент Владимир Путин отметил как пример для других регионов. Давайте разберемся, чем это учебное заведение отличается от прочих и почему оно может стать новым стандартом в сфере образования, пишет «РосБалт».
«Алабуга Политех» — это проект, интегрированный в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга». Он создан для подготовки специалистов для заводов-резидентов. Именно этот проект глава государства рекомендовал для тиражирования в других регионах.
Если вы получаете информацию об «Алабуга Политех» из непроверенных источников в интернете, первое впечатление может быть неоднозначным. Однако при более близком знакомстве становится понятно: образовательный центр ориентирован на комфортное обучение и воспитание профессионалов.
Вход в «Алабуга Политех» осуществляется через систему распознавания лиц (фейс-айди). Внутри работают вежливые сотрудники, строгая охрана, поддерживается безупречная чистота, а также обустроен стильный интерьер. Во всем ощущается высокотехнологичная направленность заведения, которое, надо отметить, расположено не в Москве, Санкт-Петербурге или Казани, а вблизи небольшого города Елабуга.
Эдуард Яушев, руководитель «Алабуга Политех», отметил, что, на первый взгляд, насыщенный график студентов может показаться перегруженным. Однако это ошибочное впечатление. Расписание помогает учащимся научиться эффективно управлять своим временем и планировать свои задачи. Поначалу это вызывает у студентов трудности, но постепенно они начинают осознавать ценность времени и организовывать свой день так, чтобы успевать всё, подчеркнул Яушев.
Многие новички в «Алабуга Политех» удивлены. Им непривычно видеть, как роботы, предназначенные для сборки автомобилей, используются для забивания гвоздей в деревянные поддоны. «Робоподдоны» — это инновационный проект, разработанный «Алабуга Политех» для подготовки студентов. Цель этого комплекса — не получение прибыли, а обучение высококвалифицированных специалистов. В «Алабуге» решили готовить специалистов с современным мышлением, способных активно развивать экономику страны в ближайшие десятилетия.
После девятого класса студенты начинают изучать новейшие технологии и погружаются в мир искусственного интеллекта. Им предоставляется доступ к современному оборудованию с самого начала обучения. В «Алабуге» значительные инвестиции в образование полностью оправданы.
По словам Яушева, в «Алабуге» поняли, что на рынке труда остро не хватает квалифицированных рабочих, и в отсутствие адекватных альтернатив решили готовить их в «Алабуга Политех». Каждый поступивший студент сразу же трудоустраивается и начинает получать не только практику, но и свою первую официальную зарплату — 70 тысяч рублей.
Особенность ОЭЗ заключается в наличии около 40 современных заводов, где трудятся более 17 тысяч человек. Это часть государственной стратегии по подготовке квалифицированных специалистов для российской экономики. Примером успешного карьерного роста является Руслан Трапезников, один из первых выпускников, который в свои 20 лет уже занимает должность начальника отдела в ОЭЗ «Алабуга». Он считает, что без этого проекта ему пришлось бы трудиться на низкоквалифицированной работе.
«Если бы я поступил в обычный колледж, я бы работал доставщиком. У меня есть знакомые, которые закончили ЕПК без „Алабуга Политех“, которые работали автомеханиками, сварщиками и так далее. А потом отслужили в армии. Сейчас развозят продукты», — отметил он.
Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что в России предприятий больше, чем квалифицированных рабочих. Он поддержал дуальную систему образования, разработанную в ОЭЗ «Алабуга», и предложил внедрить этот опыт в других регионах страны. «У вас в „Алабуге“ работает „Алабуга Политех“. Очень хороший пример и нужные направления [в образовании]. Продолжайте тиражировать!», — сказал президент России.