Пьяный водитель грузовика наехал на два автомобиля на трассе под Нижним Тагилом

Пострадавших в результате наезда нет. Оба автомобиля получили повреждения. Известно, что водитель грузового транспорта был проездом в Нижнем Тагиле. На дороге, заметив кафе, он решил отдохнуть. Почему он оказался пьяным — мужчина не помнит.