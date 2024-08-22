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Пьяный водитель грузовика наехал на два автомобиля на трассе под Нижним Тагилом

Пьяный водитель грузовика наехал на два автомобиля на трассе под Нижним Тагилом

22 августа 2024, 05:53
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
Пьяный водитель грузовика протаранил два припаркованных автомобиля Kia Optima и Haval H9 на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. ДТП случилось 21 августа 2024 года.

Легковые транспортные средства стояли около придорожного кафе. Неожиданно них врезался грузовик, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

Пострадавших в результате наезда нет. Оба автомобиля получили повреждения. Известно, что водитель грузового транспорта был проездом в Нижнем Тагиле. На дороге, заметив кафе, он решил отдохнуть. Почему он оказался пьяным — мужчина не помнит.

Напомним, 21 августа 2024 года на ЕКАДе грузовик столкнулся с «ГАЗелью» и автомобилем. Женщина, управлявшая иномаркой, получила травму ноги.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Кафе#ДТП#Серов#Трасса#ЧП#Грузовик#Пьяный водитель#18+#Екатеринбург#Автомобили#Инцидент
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