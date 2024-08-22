Пьяный водитель грузовика наехал на два автомобиля на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Легковые транспортные средства стояли около придорожного кафе. Неожиданно них врезался грузовик, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
Пострадавших в результате наезда нет. Оба автомобиля получили повреждения. Известно, что водитель грузового транспорта был проездом в Нижнем Тагиле. На дороге, заметив кафе, он решил отдохнуть. Почему он оказался пьяным — мужчина не помнит.
Напомним, 21 августа 2024 года на ЕКАДе грузовик столкнулся с «ГАЗелью» и автомобилем. Женщина, управлявшая иномаркой, получила травму ноги.