Рекламные агентства Урала: успехи и перспективы

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Представителям бизнеса рейтинг необходим для знакомства с рынком рекламных услуг на Урале и выбора наиболее подходящего партнера.
Результаты рейтинга за 2023 год будут представлены в Екатеринбурге 20 сентября 2024 года на Национальном рекламном форуме «Регионы». На полях форума соберется несколько тысяч ведущих экспертов индустрии и представителей бизнеса со всей страны. Холдинг 1MI — информационный партнер форума.
В 2021 году уральские агентства, принявшие участие в рейтинге, заработали более двух миллиардов рублей. В рейтинге 2022 года доход агентств составил более 2,7 миллиарда рублей. Аналитики «АКАР Урал» объяснили это увеличением количества участников рейтинга и ростом оборотов практически всех участников исследования.
В настоящий момент эксперты комитета по исследованиям «АКАР Урал» изучают данные по результатам работы агентств в 2023 году.
Как рассказал директор медийного агентства AMG и член совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев, по числу заявок, которые уже получены, очевидно, что рейтинг пополнится новыми агентствами. При этом аналитические данные рейтинга будут ещё более полными и содержательными. В 2023 году рекламный рынок 15 крупных городов страны (без учета Москвы) органически вырос на 30% по сравнению с 2022 годом. Поэтому ожидается рост финансовых показателей деятельности рекламных агентств УрФО.
«Уверены, на примере агентств, которые участвуют в рейтинге не первый год, мы увидим именно такую динамику», — сообщил он.
Основные критерии, по которым формируется Рейтинг региональных рекламных агентств Урала, такие:
— оборот рекламных услуг: общий и по конкретным специализациям (ТВ, радио, пресса, наружная реклама и другие);
— наведенная известность;
— качество клиентского сервиса;
— готовность клиентов агентств, участвующих в рейтинге, рекомендовать эти агентства к сотрудничеству.
Также в рейтинге учитывается и ряд других показателей: штат сотрудников, ключевые клиенты, отраслевая экспертиза агентства. Кроме того, в рейтинге за 2023 год впервые будут отдельно промаркированы агентства-селлеры.
Данные об объемах выручки агентств — участников рейтинга получают на основе представленной ими бухгалтерской отчетности, которую верифицируют эксперты «Аудиторской компании А16».
«Рейтинг — это инструмент развития рекламного рынка. Он, как и другие отраслевые продукты, делает рынок более прозрачным и измеримым», — рассказал Алексей Гроховский, коммерческий директор Be Brand People.
Его компания участвует в Рейтинге региональных рекламных агентств Урала с 2021 года. Участие в рейтингах играет важную роль для агентств, желающих оценить свое положение на фоне других игроков. У клиентов появляется возможность разобраться, какое из агентств наилучшим образом отвечает их запросам, и выбрать надежного партнера.
К участию в Рейтинге региональных рекламных агентств Урала приглашаются агентства, штат которых включает не менее пяти сотрудников, головной офис находится в одном из городов УрФО, а годовой оборот составляет не менее 10 миллионов рублей.