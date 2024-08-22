Рекламные агентства Урала: успехи и перспективы

Как рассказал директор медийного агентства AMG и член совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев, по числу заявок, которые уже получены, очевидно, что рейтинг пополнится новыми агентствами. При этом аналитические данные рейтинга будут ещё более полными и содержательными. В 2023 году рекламный рынок 15 крупных городов страны (без учета Москвы) органически вырос на 30% по сравнению с 2022 годом. Поэтому ожидается рост финансовых показателей деятельности рекламных агентств УрФО.