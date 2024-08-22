РЖД выплатит паралимпийцу из Красноуральска более 1,5 млн за утрату ноги

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Из-за повреждения свердловчанину пришлось ампутировать часть ноги. В связи с этим ему дали группу инвалидности. Спустя годы он стал паралимпийцем.
Девять лет назад московский суд взыскал с железнодорожной компании ежемесячные бессрочные платежи по 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.
В 2023 году спортсмен обратился в екатеринбургский суд с требованием возместить ему утраченный заработок. По его словам, когда ему назначили выплаты, у него не было источников дохода, поэтому нужно сделать перерасчет.
Суд рассмотрел обращение и удовлетворил иск.
Напомним, суд в Каменске-Уральском обязал двух предпринимателей, которые спровоцировали ДТП, выплатить два миллиона матери пострадавшего и четыре миллиона вдове погибшего.