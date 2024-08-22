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РЖД выплатит паралимпийцу из Красноуральска более 1,5 млн за утрату ноги

РЖД выплатит паралимпийцу из Красноуральска более 1,5 млн за утрату ноги

22 августа 2024, 10:06
Фото: 1MI
Житель Красноуральска лишился ноги из-за травмы на железной дороге в 2000 году, когда он был ребенком. Спустя 24 года суд обязал РЖД выплатить ему более полутора миллиона рублей.

Из-за повреждения свердловчанину пришлось ампутировать часть ноги. В связи с этим ему дали группу инвалидности. Спустя годы он стал паралимпийцем.

Девять лет назад московский суд взыскал с железнодорожной компании ежемесячные бессрочные платежи по 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.

В 2023 году спортсмен обратился в екатеринбургский суд с требованием возместить ему утраченный заработок. По его словам, когда ему назначили выплаты, у него не было источников дохода, поэтому нужно сделать перерасчет.

Суд рассмотрел обращение и удовлетворил иск.

Напомним, суд в Каменске-Уральском обязал двух предпринимателей, которые спровоцировали ДТП, выплатить два миллиона матери пострадавшего и четыре миллиона вдове погибшего.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Травма#Суд#Деньги#РЖД#Красноуральск#Выплаты#Инвалидность#Ампутация#Екатеринбург#Инцидент
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