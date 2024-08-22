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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

С куста черной смородины ягоды будете собирать ведрами: хитрый лайфхак при посадке

С куста черной смородины ягоды будете собирать ведрами: хитрый лайфхак при посадке

22 августа 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Черная смородина считается неприхотливой садовой культурой. Однако при ее посадки необходимо учитывать некоторые нюансы, которые могут повлиять на рост и развитие растения.

Осень — самое подходящее время для пересадки ягодных кустов, например, черной смородины. Делать это необходимо после того, как у растения опадут все листья, однако до наступления сильных холодов. Наиболее благоприятным временем является конец сентября — начало октября. О некоторых тонкостях этого процесса рассказывают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».

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Для посадки куста необходимо выкопать яму 50 на 50 сантиметров и такой же глубины. На дно нужно высыпать ведро перепревшего компоста и смешать его с землей из ямы. Далее в грунте необходимо сделать углубление и посадить куст смородины.

Высаживать мы его будет под углом 45 градусов. Так растение получит больше солнца и нарастит много новых молодых побегов, — уверяют эксперты.

После посадки куст следует обильно полить чистой водой. Затем возьмите секатор и обрежьте у куста все ветки, оставив внизу лишь по две-три почки. Для растения это стресс, который подтолкнет его к быстрому наращиванию новых молодых побегов и общему обновлению.

Фото: Изображение Midjourney

Весной куст смородины быстро пойдет в рост и очень быстро начнет давать хороший урожай.

Те растения, которые вы не планируете пересаживать, также следует обрезать, обработать от паразитов и болезней и подкормить. Под молодые кусты (младше пяти лет) попробуйте внести по 25-30 граммов суперфосфата и 15-20 граммов сульфата калия, советует эксперты портала «Ботаничка». Для старых и мощных кустов количество удобрения увеличивается вдвое. Если вы не хотите подкармливать химическими удобрениями, то удобрите почву органикой. Для этих целей, в частности, подойдет перепревший навоз. Если внести его перед наступлением холодов, он не только напитает растение полезными микроэлементами, но и защитит от вымерзания.

Ранее эксперты рассказали, как ускорить созревание компоста.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Уход#Кусты#Смородина#Дом и сад#КЦ
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