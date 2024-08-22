С куста черной смородины ягоды будете собирать ведрами: хитрый лайфхак при посадке

Те растения, которые вы не планируете пересаживать, также следует обрезать, обработать от паразитов и болезней и подкормить. Под молодые кусты (младше пяти лет) попробуйте внести по 25-30 граммов суперфосфата и 15-20 граммов сульфата калия, советует эксперты портала «Ботаничка». Для старых и мощных кустов количество удобрения увеличивается вдвое. Если вы не хотите подкармливать химическими удобрениями, то удобрите почву органикой. Для этих целей, в частности, подойдет перепревший навоз. Если внести его перед наступлением холодов, он не только напитает растение полезными микроэлементами, но и защитит от вымерзания.