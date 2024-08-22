«Самый лучший муж и папа»: в Нижнем Тагиле на Вагонке похоронили участника СВО

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Нижнем Тагиле Сергей трудился водителем группы быстрого реагирования в частном охранном предприятии «Регион». В октябре мужчина отправился на СВО, поскольку был мобилизован. Дома у тагильчанина остались супруга и двое детей — 13-летний сын и 15-летняя дочь.
Долгое время Сергей числился без вести пропавшим. Известие о его гибели семья получила в августе 2024.
Погиб еще 29 октября 2023 года. Долго шли поиски, но надежда не угасала. 10 августа было ровно 9 месяцев, как он числился без вести пропавшим. Тут звонят из морга Ростова, и все надежды улетели, как дым, — рассказала редакции TagilCity.ru супруга Сергея — Ирина.
Прощание с Сергеем прошло 14 августа, его похоронили на Аллее Славы в Дзержинском районе.
Он был самым лучшим мужем и папой. Был единственным и любимым зятем. Для друзей — душой компании, в любой момент готов был прийти на помощь. Он был единственным сыном у мамы, — поделилась с корреспондентом TagilCity.ru Ирина.
Тагильчанин был награжден орденом мужества посмертно.
Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье Сергея Пильника.