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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

В Нижнем Тагиле простились с погибшем на СВО водителем ЧОПа

«Самый лучший муж и папа»: в Нижнем Тагиле на Вагонке похоронили участника СВО

22 августа 2024, 09:24
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле простились с погибшем на СВО водителем ЧОПа

42-летний Сергей Пильник из Нижнего Тагила отправился в зону СВО 3 октября 2022 года. Через год — в конце октября 2023 года — его не стало. Проститься с уральцем его семье удалось лишь в августе 2024 года.

В Нижнем Тагиле Сергей трудился водителем группы быстрого реагирования в частном охранном предприятии «Регион». В октябре мужчина отправился на СВО, поскольку был мобилизован. Дома у тагильчанина остались супруга и двое детей — 13-летний сын и 15-летняя дочь.

Долгое время Сергей числился без вести пропавшим. Известие о его гибели семья получила в августе 2024.

Погиб еще 29 октября 2023 года. Долго шли поиски, но надежда не угасала. 10 августа было ровно 9 месяцев, как он числился без вести пропавшим. Тут звонят из морга Ростова, и все надежды улетели, как дым, — рассказала редакции TagilCity.ru супруга Сергея — Ирина.
Фото: tagilcity.ru

Прощание с Сергеем прошло 14 августа, его похоронили на Аллее Славы в Дзержинском районе.

Он был самым лучшим мужем и папой. Был единственным и любимым зятем. Для друзей — душой компании, в любой момент готов был прийти на помощь. Он был единственным сыном у мамы, — поделилась с корреспондентом TagilCity.ru Ирина.

Тагильчанин был награжден орденом мужества посмертно.

Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье Сергея Пильника.

Фото: tagilcity.ru
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