«Самый лучший муж и папа»: в Нижнем Тагиле на Вагонке похоронили участника СВО

В Нижнем Тагиле простились с погибшем на СВО водителем ЧОПа

42-летний Сергей Пильник из Нижнего Тагила отправился в зону СВО 3 октября 2022 года. Через год — в конце октября 2023 года — его не стало. Проститься с уральцем его семье удалось лишь в августе 2024 года.

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