tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Нижнем Тагиле семь выдающихся школьников получили первые паспорта

Семь юных тагильчан получили первые паспорта

22 августа 2024, 11:14
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле семь выдающихся школьников получили первые паспорта

22 августа 2024 года в Нижнем Тагиле прошло вручение первых паспортов школьникам, достигшим 14-летия. Семеро подростков получили документы из рук главы города Владислава Пинаева и начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.

В рамках всероссийского проекта «Мы — граждане России» семеро тагильчан получили главный документ в своей жизни. Вместе с паспортом школьники получили не только гражданские права и обязанности, но и большие возможности для полноценной реализации личности.

С 1994 года страна ежегодно празднует День государственного флага Российской Федерации. Во всех городах страны проходят праздничные и спортивные мероприятия. Нижний Тагил не стал исключением. Сегодня мы вручаем школьникам их первый документ. Я хочу поздравить их с получением паспорта, пожелать им удачи и успеха. Перед вами открываются совершенно новые дороги, новые пути. У вас появляются обязанности, у вас появляются, конечно, и права, — подчеркнул Ибрагим Абдулкадыров.
Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
Фото: tagilcity.ru

Новоиспеченной владелицей паспорта стала ученица гимназии №18 Полина Лазарева. Девушка ведет активный образ жизни, занимается спортом и участвует в олимпиадах и различных конкурсах. По своей инициативе стала главой волонтерского движения гимназии и планирует развивать это направление. Также среди получивших важный документ отметились еще несколько тагильчан, которые, несмотря на свой возраст, уже успели достичь немалых успехов.

Я испытываю ощущение гордости, патриотизма и радости за то, что сейчас держу свой главный документ в руках. При получении паспорта немного волновался, очень ждал этого момента. Теперь на моих плечах лежит больше ответственности, — поделился мнением о событии ученик Политехнической гимназии Владислав Екимов.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Вручение паспортов школьникам Нижнего Тагила.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, 22 августа в России празднуется День флага. Ранее Владислав Пинаев поздравил тагильчан с этим событием.

Тагильчане отмечают День российского флага
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Школьники#Флаг#Гражданство#Владислав Пинаев#МВД#Паспорт#Российский флаг#Ибрагим Абдулкадыров#Патриотизм#Государственный флаг РФ#Гимназия №18#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#Паспорта
Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Вчера, 08:07
Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
Вчера, 16:07
Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании
Вчера, 11:49
Студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей
Сегодня, 04:38
В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы
Сегодня, 06:01
Заключенный сбежал из колонии в Ивделе
Сегодня, 06:31