Семь юных тагильчан получили первые паспорта

Новоиспеченной владелицей паспорта стала ученица гимназии №18 Полина Лазарева. Девушка ведет активный образ жизни, занимается спортом и участвует в олимпиадах и различных конкурсах. По своей инициативе стала главой волонтерского движения гимназии и планирует развивать это направление. Также среди получивших важный документ отметились еще несколько тагильчан, которые, несмотря на свой возраст, уже успели достичь немалых успехов.