Семь юных тагильчан получили первые паспорта

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В рамках всероссийского проекта «Мы — граждане России» семеро тагильчан получили главный документ в своей жизни. Вместе с паспортом школьники получили не только гражданские права и обязанности, но и большие возможности для полноценной реализации личности.
С 1994 года страна ежегодно празднует День государственного флага Российской Федерации. Во всех городах страны проходят праздничные и спортивные мероприятия. Нижний Тагил не стал исключением. Сегодня мы вручаем школьникам их первый документ. Я хочу поздравить их с получением паспорта, пожелать им удачи и успеха. Перед вами открываются совершенно новые дороги, новые пути. У вас появляются обязанности, у вас появляются, конечно, и права, — подчеркнул Ибрагим Абдулкадыров.
Новоиспеченной владелицей паспорта стала ученица гимназии №18 Полина Лазарева. Девушка ведет активный образ жизни, занимается спортом и участвует в олимпиадах и различных конкурсах. По своей инициативе стала главой волонтерского движения гимназии и планирует развивать это направление. Также среди получивших важный документ отметились еще несколько тагильчан, которые, несмотря на свой возраст, уже успели достичь немалых успехов.
Я испытываю ощущение гордости, патриотизма и радости за то, что сейчас держу свой главный документ в руках. При получении паспорта немного волновался, очень ждал этого момента. Теперь на моих плечах лежит больше ответственности, — поделился мнением о событии ученик Политехнической гимназии Владислав Екимов.
Напомним, 22 августа в России празднуется День флага. Ранее Владислав Пинаев поздравил тагильчан с этим событием.