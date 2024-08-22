Студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Молодой человек оставил заявку на подозрительном сайте по поиску трудоустройства. С ним связались неизвестные и убедили его взять на себя несколько кредитов на 2 394 000 рублей, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Екатеринбуржец выполнил инструкции. После того, как юноша отправил деньги на указанные счета, он догадался, что его обманули злоумышленники. В связи с этим он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель отправил мошенникам 400 тысяч.