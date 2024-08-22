tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей

Студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей

22 августа 2024, 04:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодой человек отдал мошенникам около 2,4 миллиона рублей.

Молодой человек оставил заявку на подозрительном сайте по поиску трудоустройства. С ним связались неизвестные и убедили его взять на себя несколько кредитов на 2 394 000 рублей, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Екатеринбуржец выполнил инструкции. После того, как юноша отправил деньги на указанные счета, он догадался, что его обманули злоумышленники. В связи с этим он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель отправил мошенникам 400 тысяч.

В Алапаевске 19-летний мошенник ограбил пенсионеров на 3 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Экономист в Екатеринбурге отдала мошенникам в течение года более 1,6 млн рублейЖенщина в Нижнем Тагиле отдала «сотруднице ЦБ» 270 тысячЖитель Екатеринбурга хотел купить автомобиль из Европы и потерял более миллиона
#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Обман#Преступление#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Вчера, 08:07
В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей
Вчера, 07:38
Свердловский Минздрав после суда так и не купил лекарство тяжелобольному блогеру
Вчера, 16:36
Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
Вчера, 16:07
В Нижнем Тагиле проходят соревнования среди пожарных
Вчера, 15:23
Свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка
Вчера, 13:07