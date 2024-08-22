Свердловские похоронщики просят разрешить строительство частных крематориев

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
С данной инициативной местные похоронщики обратились к депутату Госдумы Светлане Разворотневой.
Руководитель ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов пояснил, что на один крематорий должно приходиться 500 тысяч жителей, в то время как сегодня на один крематорий приходится почти четыре миллиона человек. В связи в этим крематории не справляются с нагрузкой. Стоить новые у муниципалитетов нет средств. Это могли бы сделать частные похоронные организации.
По информации издания «Коммерсант» Разворотнева обсудит данный вопрос с Минстроем уже этой осенью.
Напомним, почти 62 млн рублей выделено на содержание 20 кладбищ в Нижнем Тагиле.