Свердловские похоронщики просят разрешить строительство частных крематориев

Руководитель ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов пояснил, что на один крематорий должно приходиться 500 тысяч жителей, в то время как сегодня на один крематорий приходится почти четыре миллиона человек. В связи в этим крематории не справляются с нагрузкой. Стоить новые у муниципалитетов нет средств. Это могли бы сделать частные похоронные организации.