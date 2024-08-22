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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Свердловские похоронщики просят разрешить строительство частных крематориев

Свердловские похоронщики просят разрешить строительство частных крематориев

22 августа 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
Свердловские похоронные службы просят разрешить строительство частных крематориев.

С данной инициативной местные похоронщики обратились к депутату Госдумы Светлане Разворотневой.

Руководитель ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов пояснил, что на один крематорий должно приходиться 500 тысяч жителей, в то время как сегодня на один крематорий приходится почти четыре миллиона человек. В связи в этим крематории не справляются с нагрузкой. Стоить новые у муниципалитетов нет средств. Это могли бы сделать частные похоронные организации.

По информации издания «Коммерсант» Разворотнева обсудит данный вопрос с Минстроем уже этой осенью.

Напомним, почти 62 млн рублей выделено на содержание 20 кладбищ в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Смерть#Кладбище#Крематорий#Екатеринбург
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