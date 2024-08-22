Тагильчане отмечают День российского флага

Жители Нижнего Тагила отпраздновали День российского флага

22 августа в России ежегодно отмечается День флага. Именно в 2024 году одному из самых главных символов страны исполнилось 30 лет. В Нижнем Тагиле празднование этого события прошло на набережной пруда у новой городской достопримечательности — самого большого на Урале флагштока.

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