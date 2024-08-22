Тагильчане отмечают День российского флага

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Государственный флаг запечатлел в себе историю большой и великой страны, гордость за ее судьбу и многочисленные свершения.
Невозможно выразить в словах то, что значит российский флаг для каждого из нас. Искренне поздравляю каждого из вас с важным праздником, с Днем государственного флага России. Вдвойне радостно, что мы празднуем 30-летие нашего символа рядом с развивающимся на 50-метровой высоте флагштоком. Хочу пожелать всем мира и добра, — поздравил тагильчан глава города Владислав Пинаев.
Примечательно, что каждый из цветов российского триколора имеет свое значение. Так, белый олицетворяет благородство и откровенность, синий — верность и безупречность, красный — мужество и любовь.
Ранее TagilCity.ru сообщал об установке 50-метрового флагштока на набережной Тагильского пруда.