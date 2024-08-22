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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Жители Нижнего Тагила отпраздновали День российского флага

Тагильчане отмечают День российского флага

22 августа 2024, 10:28
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила отпраздновали День российского флага

22 августа в России ежегодно отмечается День флага. Именно в 2024 году одному из самых главных символов страны исполнилось 30 лет. В Нижнем Тагиле празднование этого события прошло на набережной пруда у новой городской достопримечательности — самого большого на Урале флагштока.

Государственный флаг запечатлел в себе историю большой и великой страны, гордость за ее судьбу и многочисленные свершения.

Невозможно выразить в словах то, что значит российский флаг для каждого из нас. Искренне поздравляю каждого из вас с важным праздником, с Днем государственного флага России. Вдвойне радостно, что мы празднуем 30-летие нашего символа рядом с развивающимся на 50-метровой высоте флагштоком. Хочу пожелать всем мира и добра, — поздравил тагильчан глава города Владислав Пинаев.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Примечательно, что каждый из цветов российского триколора имеет свое значение. Так, белый олицетворяет благородство и откровенность, синий — верность и безупречность, красный — мужество и любовь.

Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Празднование Дня российского флага в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru сообщал об установке 50-метрового флагштока на набережной Тагильского пруда.

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