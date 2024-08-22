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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Академическом районе Екатеринбурга ввели карантин из-за бешенства

В Академическом ввели карантин из-за бешенства

22 августа 2024, 09:23
Фото: 1MI

В Академическом районе Екатеринбурга ввели карантин из-за бешенства

В Академическом нашли мертвого лисенка. У зверя обнаружили бешенство.

В связи с этим в микрорайоне ввели карантин по данному заболеванию.

Труп больного животного обнаружили у детского сада на Рутминского, 1.

В связи с этим под карантин попали следующие адреса:

  • улица Рутминского, дома № 2, 4;

  • улица Краснолесья от 32-го до 89-го дома.

  • улица Академика Вонсовского, дом № 75;

  • улица Анатолия Мехренцева, дома № 1, 5, 7, 9;

До 30 сентября по данным адресам нельзя привозить или увозить невакцинированных животных, возить их на лечение и устраивать выставки четвероногих.

Напомним, 36 случаев бешенства зарегистрировано в Свердловской области с начала года.

В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Бешенство#Карантин#Екатеринбург#Инцидент
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