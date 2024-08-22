В Академическом ввели карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В связи с этим в микрорайоне ввели карантин по данному заболеванию.
Труп больного животного обнаружили у детского сада на Рутминского, 1.
В связи с этим под карантин попали следующие адреса:
улица Рутминского, дома № 2, 4;
улица Академика Вонсовского, дом № 75;
улица Анатолия Мехренцева, дома № 1, 5, 7, 9;
До 30 сентября по данным адресам нельзя привозить или увозить невакцинированных животных, возить их на лечение и устраивать выставки четвероногих.
Напомним, 36 случаев бешенства зарегистрировано в Свердловской области с начала года.