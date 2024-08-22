В Арамиле неизвестный ворвался в дом местной предпринимательницы

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
17 августа в дом к Анастасии Климиной ворвался пьяный мужчина. Дебошир кричал, пытался запугать и всячески давил морально. Когда муж девушки чуть не оказался задушенным, на крики прибежали соседи, которые и помогли скрутить неадеквата. Полиция приехала только через три часа, пишет URA.RU.
Девушке пришлось писать заявление два раза, из-за нехватки кадров ее первое заявление было потерянно. Теперь Климина намеренна разбираться с местными полицейскими, она уже обратилась в прокуратуру и к начальнику полиции из Сысерти.
В полиции пообещали провести служебную проверку, а нападавшего уже задержали.
Напомним, что в Екатеринбурге 13 августа сгорел дом местной эко-активистки. Женщина уверенна, что дом подожгли специально. Поджигатель уже задержан.