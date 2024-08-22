В Арамиле неизвестный ворвался в дом местной предпринимательницы

17 августа в дом к Анастасии Климиной ворвался пьяный мужчина. Дебошир кричал, пытался запугать и всячески давил морально. Когда муж девушки чуть не оказался задушенным, на крики прибежали соседи, которые и помогли скрутить неадеквата. Полиция приехала только через три часа, пишет URA.RU.