tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

В Арамиле неизвестный ворвался в дом местной предпринимательницы

В Арамиле неизвестный ворвался в дом местной предпринимательницы

22 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI
В Арамиле неизвестный ворвался в дом местной предпринимательницы и чуть не задушил ее мужа.

17 августа в дом к Анастасии Климиной ворвался пьяный мужчина. Дебошир кричал, пытался запугать и всячески давил морально. Когда муж девушки чуть не оказался задушенным, на крики прибежали соседи, которые и помогли скрутить неадеквата. Полиция приехала только через три часа, пишет URA.RU.

Девушке пришлось писать заявление два раза, из-за нехватки кадров ее первое заявление было потерянно. Теперь Климина намеренна разбираться с местными полицейскими, она уже обратилась в прокуратуру и к начальнику полиции из Сысерти.

В полиции пообещали провести служебную проверку, а нападавшего уже задержали.

Напомним, что в Екатеринбурге 13 августа сгорел дом местной эко-активистки. Женщина уверенна, что дом подожгли специально. Поджигатель уже задержан.

Заказавший убийство конкурента свердловский бизнесмен не сможет выйти досрочно
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле отправили за решетку киллера из 90-хУ жительницы Сысерти обнаружили ВИЧ, но ей выдали результаты другого человекаВ торговом центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом. Фото
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Бизнес#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Бизнесмен#Нападение#Арамиль#Пострадавшие#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Вчера, 08:07
Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
Вчера, 16:07
Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании
Вчера, 11:49
Студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей
Сегодня, 04:38
В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы
Сегодня, 06:01
Заключенный сбежал из колонии в Ивделе
Сегодня, 06:31