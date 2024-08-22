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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Екатеринбург вернулся химмашевский стрелок Сергей Болков

В Екатеринбург вернулся химмашевский стрелок Сергей Болков

22 августа 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбург вернулся химмашевский стрелок Сергей Болков. Он был осужден на 18 лет за стрельбу со своего балкона.

Он заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО. Недавно приезжал в отпуск к своей жене. Из дома практически не выходил, пишет Е1.

Соседи стрелка рассказали, что его посещало множество людей. Но сам мужчина из дома не выходит, видимо, чтобы лишний раз не привлекать внимание.

Напомним, что 30 мая 2021 года Сергей Болков, будучи пьяным, взял в заложники своего соседа, а когда заложник сбежал Сергей вышел на балкон и начал расстреливать все вокруг. Он ранил 9-летнюю девочку, сотрудника Росгвардии, автомобили и здания. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы.

20 августа стало известно о мужчине, которого посадили в тюрьму за убийство 30-летней давности. Оказалось, что осужденный был киллером в 90-х.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Стрельба#Пострадавшие#Заложник#Екатеринбург#СВО#Заложники
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