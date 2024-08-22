В Екатеринбург вернулся химмашевский стрелок Сергей Болков

Напомним, что 30 мая 2021 года Сергей Болков, будучи пьяным, взял в заложники своего соседа, а когда заложник сбежал Сергей вышел на балкон и начал расстреливать все вокруг. Он ранил 9-летнюю девочку, сотрудника Росгвардии, автомобили и здания. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы.