В Екатеринбург вернулся химмашевский стрелок Сергей Болков

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Он заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО. Недавно приезжал в отпуск к своей жене. Из дома практически не выходил, пишет Е1.
Соседи стрелка рассказали, что его посещало множество людей. Но сам мужчина из дома не выходит, видимо, чтобы лишний раз не привлекать внимание.
Напомним, что 30 мая 2021 года Сергей Болков, будучи пьяным, взял в заложники своего соседа, а когда заложник сбежал Сергей вышел на балкон и начал расстреливать все вокруг. Он ранил 9-летнюю девочку, сотрудника Росгвардии, автомобили и здания. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы.
20 августа стало известно о мужчине, которого посадили в тюрьму за убийство 30-летней давности. Оказалось, что осужденный был киллером в 90-х.