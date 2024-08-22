В Екатеринбурге 22 школы стали самыми лучшими в России

Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжается реставрация детского клуба «Рудничок». У здания 1947 года постройки обновили крышу. Мэр города пообещал, что в ближайшее время отремонтируют и фасад здания. Глава отметил, что это очень важный образовательный элемент.