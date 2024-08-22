В Екатеринбурге 22 школы стали самыми лучшими в России

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Составители списка обращали внимание на выпускников, которые поступили в самые престижные российские вузы, и то, как они поступили: целевое, без конкурса или по результатам олимпиад.
8 место занял СУНЦ УрФУ — он ежегодно попадает в этот топ. Гимназия №9 стоит на 52 строчке рейтинга. Остальные учебные заведения города хоть и находятся ниже, но везде около 50% учеников продолжают учебу в ВУЗах бесплатно.
Политехническая гимназия Нижнего Тагила также попала в этот список. Гимназия заняла 220 место в рейтинге. 48% учеников поступают в ВУЗы на бюджет.
19 августа стало известно о юноше, которого не взяли в 10 класс, несмотря на его прилежную учебу. Произошло это в 130 лицее, который тоже попал в рейтинг лучших школ России.
Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжается реставрация детского клуба «Рудничок». У здания 1947 года постройки обновили крышу. Мэр города пообещал, что в ближайшее время отремонтируют и фасад здания. Глава отметил, что это очень важный образовательный элемент.