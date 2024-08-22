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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Екатеринбурге кондуктор рассказала о готовящемся бунте

В Екатеринбурге кондуктор рассказала о готовящемся бунте

22 августа 2024, 12:24
В Екатеринбурге кондуктора недовольны условиями труда и зарплатой, они собираются устроить забастовку.

Кондуктора «Гортранса» планируют массово не выйти на работу. Все дело в высокой нагрузке, работе без выходных и низкой зарплате, сообщает URA.RU.

По данным чиновника, знакомого с проблемой, на предприятии даже не знают о проблеме. А наоборот, считают, что все хорошо, так как есть приток людей, которые идут на выросшие зарплаты.

Напомним, что на предприятиях городского транспорта в Екатеринбурга катастрофически не хватает сотрудников. Город нуждается в более чем 1200 новых кондукторов и 430 водителей.

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