В Екатеринбурге кондуктор рассказала о готовящемся бунте

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Кондуктора «Гортранса» планируют массово не выйти на работу. Все дело в высокой нагрузке, работе без выходных и низкой зарплате, сообщает URA.RU.
По данным чиновника, знакомого с проблемой, на предприятии даже не знают о проблеме. А наоборот, считают, что все хорошо, так как есть приток людей, которые идут на выросшие зарплаты.
Напомним, что на предприятиях городского транспорта в Екатеринбурга катастрофически не хватает сотрудников. Город нуждается в более чем 1200 новых кондукторов и 430 водителей.