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Свердловские врачи спасли роженицу от смерти

В Екатеринбурге спасли 36-летнюю женщину, у которой при родах остановилось сердце

22 августа 2024, 08:34
Фото: 1MI

Свердловские врачи спасли роженицу от смерти

Свердловские медики спасли жизнь роженице. У женщины в родах произошла остановка сердца.

Женщина поступила в родильное отделение перинатального центра. Ей провели необходимые обследования. Все показатели были в норме.

Однако, во время стимуляции родов женщина почувствовала боль за грудиной, а у ребенка снизилось число сердцебиений. Ей назначили экстренное кесарево. Когда малыш появился на свет, у его мамы остановилось сердце.

Реанимационные мероприятия проводили более 10 минут. Сердце забилось только с 4-й попытки. У женщины было сильное кровотечение, она потеряла очень много крови.

Роженицу перевести в СКОБ №1. На четвертые сутки она пришла в себя. Кризис миновал.

Ранее врачи ведущих клиник Свердловской области спасли младенца с врожденной пневмонией.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Врачи#Спасение#Роженица#Екатеринбург
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