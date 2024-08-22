В Екатеринбурге спасли 36-летнюю женщину, у которой при родах остановилось сердце

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Женщина поступила в родильное отделение перинатального центра. Ей провели необходимые обследования. Все показатели были в норме.
Однако, во время стимуляции родов женщина почувствовала боль за грудиной, а у ребенка снизилось число сердцебиений. Ей назначили экстренное кесарево. Когда малыш появился на свет, у его мамы остановилось сердце.
Реанимационные мероприятия проводили более 10 минут. Сердце забилось только с 4-й попытки. У женщины было сильное кровотечение, она потеряла очень много крови.
Роженицу перевести в СКОБ №1. На четвертые сутки она пришла в себя. Кризис миновал.
Ранее врачи ведущих клиник Свердловской области спасли младенца с врожденной пневмонией.