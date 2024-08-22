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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Екатеринбурге таможенники обнаружили контрабанду в виде виниловых пластинок

В Екатеринбурге таможенники обнаружили контрабанду из Германии

22 августа 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге таможенники обнаружили контрабанду в виде виниловых пластинок

В Екатеринбурге таможенники обнаружили незадекларированные виниловые пластинки из Германии.

Женщина выиграла на аукционе в Германии 61 виниловую пластинку, но задекларировала только 48, сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Коллекционерка отказалась получать посылку, однако штраф ей все равно придется оплатить.

Напомним, что 14 августа таможенники Екатеринбурга нашли еще одну посылку из Германии. В коробке лежали нацистские медали и ордена. Теперь заказчику вместо почты придется идти в полицию. Его может ждать тюрьма.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Таможня#Посылка#Почта#Германия#Контрабанда#Екатеринбург
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