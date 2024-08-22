В Екатеринбурге таможенники обнаружили контрабанду из Германии

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Женщина выиграла на аукционе в Германии 61 виниловую пластинку, но задекларировала только 48, сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Коллекционерка отказалась получать посылку, однако штраф ей все равно придется оплатить.
Напомним, что 14 августа таможенники Екатеринбурга нашли еще одну посылку из Германии. В коробке лежали нацистские медали и ордена. Теперь заказчику вместо почты придется идти в полицию. Его может ждать тюрьма.