В финале конкурса «КАРДО» на Ставрополье участвует молодежь из 47 стран

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
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Updated Сегодня, 20:02
Конкурс-премия «КАРДО» — это совместный проект общественной организации «Улицы России» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурсу в этом году исполняется семь лет, он уже приобрел международную известность и сейчас помогает объединять молодежь из разных государств вокруг России, сообщает newstracker.ru.
В финале конкурса «КАРДО» примут участие 2,5 тысячи человек, среди которых молодые художники, музыканты и спортсмены из 47 стран. Примечательно, что география проекта расширяется. В этом году в конкурсе участвовало почти вдвое больше стран, чем в прошлом. Впервые в финале будут представлены Нидерланды, Чили, Новая Зеландия, Испания и другие страны.
Владимир Владимиров, губернатор Ставрополья, в приветствии к участникам конкурса отметил, что Россия продолжает объединять молодёжь со всего мира, несмотря на попытки изолировать страну. Он также надеется, что «КАРДО» поможет гостям из других государств открыть для себя Россию и помочь своим друзьям узнать её настоящую. Владимиров добавил, что спорт и творчество помогают найти единомышленников и объединяют людей.
Губернатор также отметил, что Ставропольский край признан одним из главных российских патриотических центров. В регионе особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью. В том числе за счет реализации краевых госпрограмм. Владимиров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы молодые люди проявляли себя в спорте, творчестве и науке. Он добавил, что «КАРДО» отвечает этой цели и подобные проекты всегда будут поддержаны региональными властями.
Отборочные туры к финалу конкурса «КАРДО» проходили в течение семи месяцев. На Ставрополье приехали лучшие из лучших представителей уличной культуры и спорта. Среди них выберут победителей в одиннадцати номинациях, таких как хип-хоп, воркаут, трикинг, диджеинг и др. Конкурс продлится до 25 августа. Церемония награждения пройдет в последний день мероприятия.