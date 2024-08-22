В финале конкурса «КАРДО» на Ставрополье участвует молодежь из 47 стран

Губернатор также отметил, что Ставропольский край признан одним из главных российских патриотических центров. В регионе особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью. В том числе за счет реализации краевых госпрограмм. Владимиров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы молодые люди проявляли себя в спорте, творчестве и науке. Он добавил, что «КАРДО» отвечает этой цели и подобные проекты всегда будут поддержаны региональными властями.