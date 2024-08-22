В Кизеле Пермского края рухнула часть многоэтажного дома

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Трагедия произошла в одном из многоэтажных жилых домов города Кизел.
В социальных сетях города появились фотографии, на которых видно, что верхний этаж пятиэтажного дома разрушен. По одной из версий, в доме произошел взрыв газа.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Ранее в Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Трагедия случилась на улице Сибирская, 81. Тогда погибли десять человек, из них пятеро детей.
Власти приняли решение снести дом, а пострадавшим выплатить компенсации на приобретение нового жилья.