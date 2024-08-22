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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

фото: Properm.ru

В Кизеле Пермского края рухнула часть многоэтажного дома

22 августа 2024, 07:56
фото: Properm.ru

В Кизеле Пермского края разнесло часть дома после взрыва газа

В Кизеле Пермского края рухнула часть многоэтажного дома из-за взрыва газа.

Трагедия произошла в одном из многоэтажных жилых домов города Кизел.

В социальных сетях города появились фотографии, на которых видно, что верхний этаж пятиэтажного дома разрушен. По одной из версий, в доме произошел взрыв газа.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Ранее в Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Трагедия случилась на улице Сибирская, 81. Тогда погибли десять человек, из них пятеро детей.

Власти приняли решение снести дом, а пострадавшим выплатить компенсации на приобретение нового жилья.

Обрушившийся после взрыва газа в Нижнем Тагиле дом снесут
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