В Кизеле возбуждено уголовное дело после обрушения дома

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Силовики будут проводить проверку. Пока что неизвестным виновным вменяют статью о предоставлении услуг не отвечающим требованиям безопасности. Предварительная причина обрушения — взрыв газа.
Прокуратура проследит, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.
Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Уже эвакуировано 26 человек. 1 человек пострадал. Его увезли в больницу.
На месте работает мэр города Андрей Родыгин.
Напомним, что 1 августа в Нижнем Тагиле произошла похожая история. Из-за взрыва газа часть пятиэтажного дома сложилась, как карточный домик. 10 человек погибли. Поврежденный дом признали аварийным, скоро его снесут, а жителей расселяют.