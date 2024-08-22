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В Кизеле возбуждено уголовное дело после обрушения дома

В Кизеле возбуждено уголовное дело после обрушения дома

22 августа 2024, 08:27
Фото: Properm.ru
После обрушения многоэтажного дома в Кизеле, силовики возбудили уголовное дело.

Силовики будут проводить проверку. Пока что неизвестным виновным вменяют статью о предоставлении услуг не отвечающим требованиям безопасности. Предварительная причина обрушения — взрыв газа.

Прокуратура проследит, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Уже эвакуировано 26 человек. 1 человек пострадал. Его увезли в больницу.

На месте работает мэр города Андрей Родыгин.

Напомним, что 1 августа в Нижнем Тагиле произошла похожая история. Из-за взрыва газа часть пятиэтажного дома сложилась, как карточный домик. 10 человек погибли. Поврежденный дом признали аварийным, скоро его снесут, а жителей расселяют.

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