В Свердловской области 27 тысяч человек пострадали от укусов клещей

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Общее количество укусов меньше на 16% многолетних наблюдений, но на 23% больше, чем за первые 8 месяцев 2023 года, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.
194 свердловчанина легли в больницу из-за подозрения на клещевой энцефалит. Болезнь нашли у 94 пациентов. 465 человек, опасаясь проявлений боррелиоза, обращались в больницы области, однако подтвердили заболевания только у 242 человек.
Санитарные врачи рекомендуют сделать прививку, а при укусе немедленно обращаться в травмпункты.
26 июля многодетную женщину укусил клещ в Шале, однако медики отказались помогать. Через неделю женщине стало плохо, и ее положили в реанимации. Минздрав пообещал разобраться в случившемся.