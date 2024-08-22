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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:55

В Свердловской области 27 тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Свердловской области 27 тысяч человек пострадали от укусов клещей

22 августа 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
27 тысяч жителей Свердловской области были укушены клещами за первые 8 месяцев 2024 года. 94 человека заболели клещевым энцефалитом.

Общее количество укусов меньше на 16% многолетних наблюдений, но на 23% больше, чем за первые 8 месяцев 2023 года, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

194 свердловчанина легли в больницу из-за подозрения на клещевой энцефалит. Болезнь нашли у 94 пациентов. 465 человек, опасаясь проявлений боррелиоза, обращались в больницы области, однако подтвердили заболевания только у 242 человек.

Санитарные врачи рекомендуют сделать прививку, а при укусе немедленно обращаться в травмпункты.

26 июля многодетную женщину укусил клещ в Шале, однако медики отказались помогать. Через неделю женщине стало плохо, и ее положили в реанимации. Минздрав пообещал разобраться в случившемся.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Статистика#Роспотребнадзор#Клещи#Окружающая среда#Природа#Насекомые#Екатеринбург
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