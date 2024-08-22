В Свердловской области подорожал хлеб

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Рост цены хлеба за 8 месяцев составил 9,9% на ржаной и 5,9% на пшеничный, сообщают в Свердловскстате.
Наиболее заметно подорожал ржаной хлеб — его цена повысилась на 8,82 рубля за килограмм. Пшеничный хлеб также стал дороже — его стоимость увеличилась на 6,72 рубля за килограмм.
Например, в магазинах можно найти ржаной хлеб весом 600 граммов по цене 60 рублей. Таким образом, килограмм ржаного хлеба обойдется покупателю в 100 рублей. Булка пшеничного весом 300 граммов продаётся по цене 42 рубля за килограмм, пишет URA.RU.
Напомним, что в Екатеринбурге подешевели куриные яйца. Десяток второй категории можно приобрести за 69 рублей. А вот цены на овощи и фрукты значительно подскочили.