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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Свердловской области подорожал хлеб

В Свердловской области подорожал хлеб

22 августа 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области подорожал хлеб почти на 10%.

Рост цены хлеба за 8 месяцев составил 9,9% на ржаной и 5,9% на пшеничный, сообщают в Свердловскстате.

Наиболее заметно подорожал ржаной хлеб — его цена повысилась на 8,82 рубля за килограмм. Пшеничный хлеб также стал дороже — его стоимость увеличилась на 6,72 рубля за килограмм.

Например, в магазинах можно найти ржаной хлеб весом 600 граммов по цене 60 рублей. Таким образом, килограмм ржаного хлеба обойдется покупателю в 100 рублей. Булка пшеничного весом 300 граммов продаётся по цене 42 рубля за килограмм, пишет URA.RU.

Напомним, что в Екатеринбурге подешевели куриные яйца. Десяток второй категории можно приобрести за 69 рублей. А вот цены на овощи и фрукты значительно подскочили.

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