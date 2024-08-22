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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Более 13 тысяч жителей Свердловской области заболели ковидом штамма FLIRT

В Свердловской области растет заболеваемость новым штаммом ковида

22 августа 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney

Более 13 тысяч жителей Свердловской области заболели ковидом штамма FLIRT

В Свердловской области растет уровень заболеваемости ковидом штамма FLIRT. За минувшую неделю им заболело более 13 тысяч человек.

Эксперты считают, что против нового штамма существующие вакцины могут не оказать нужное воздействие. Рост заболеваемости на данный момент — 31,4%, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В лидерах по распространению заболевания также оказались Москва и Санкт-Петербург.

Известно, что FLIRT является подтипом штамма омикрон. В Роспотребнадзоре предупреждали о появлении нового штамма весной 2024 года. Специалисты также отметили, что он не опаснее других вариантов омикрона.

Напомним, в июне 2024 года врач Александр Соловьев из Екатеринбурга предупреждал о новом штамме ковида этим летом.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Статистика#Специалисты#Заболеваемость#Вирус#Вакцины#Екатеринбург#Омикрон#Штамм#Ковид
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