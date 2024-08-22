В Свердловской области растет заболеваемость новым штаммом ковида

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Эксперты считают, что против нового штамма существующие вакцины могут не оказать нужное воздействие. Рост заболеваемости на данный момент — 31,4%, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
В лидерах по распространению заболевания также оказались Москва и Санкт-Петербург.
Известно, что FLIRT является подтипом штамма омикрон. В Роспотребнадзоре предупреждали о появлении нового штамма весной 2024 года. Специалисты также отметили, что он не опаснее других вариантов омикрона.
Напомним, в июне 2024 года врач Александр Соловьев из Екатеринбурга предупреждал о новом штамме ковида этим летом.