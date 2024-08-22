В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В местных пабликах любители тихой охоты активно делятся своими необычными находками и среди них часто встречаются грибы, занесенные в красную книгу.
Так, например, одна женщина нашла «космический» гриб — фиолетовый паутинник. Он имеет фиолетовый окрас и, по поверью, обладает магическими свойствами.
Еще один интересный гриб, найденный в лесу жителями региона — Гиднеллум Пека. Он также является краснокнижным, а на его шляпке образуются нечто, похожее на капли крови.
Были и необычные находки съедобных грибов, например черные лисички и белые трюфели. Последние очень сложно вырастить, поэтому цена на них очень высокая. Добавляют их обычно в изысканные блюда.