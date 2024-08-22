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В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы

В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы

22 августа 2024, 06:01
В лесах Свердловской области этим летом отмечается небывалое разнообразие краснокнижных грибов.

В местных пабликах любители тихой охоты активно делятся своими необычными находками и среди них часто встречаются грибы, занесенные в красную книгу.

Так, например, одна женщина нашла «космический» гриб — фиолетовый паутинник. Он имеет фиолетовый окрас и, по поверью, обладает магическими свойствами.

Еще один интересный гриб, найденный в лесу жителями региона — Гиднеллум Пека. Он также является краснокнижным, а на его шляпке образуются нечто, похожее на капли крови.

Были и необычные находки съедобных грибов, например черные лисички и белые трюфели. Последние очень сложно вырастить, поэтому цена на них очень высокая. Добавляют их обычно в изысканные блюда.

Жители Свердловской области нашли в лесу голубые грибы
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#Екатерина Смирнова#Общество#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург
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