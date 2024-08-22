В Свердловской области выросло количество тяжких преступлений

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
С начала 2024 года количество тяжких преступлений выросло на 4,4%, а особо тяжких — на 24,6%. Но общее количество преступлений уменьшилось на 3,7%. Практически 50% — это преступления небольшой тяжести. За 7 месяцев 2024 года 334 человека погибли от рук злоумышленников, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
22 августа стало известно об убийстве в Краснотурьинске. Выпивая, мужчины поссорились, в какой-то момент один из них схватил нож и убил своего собутыльника. Следствие выяснило, что обвиняемый нанес 35 ударов ножом. Теперь его ждет внушительный срок.
А 21 августа из тюрьмы в Ивделе сбежал заключенный.