В Свердловской области выросло количество тяжких преступлений

С начала 2024 года количество тяжких преступлений выросло на 4,4%, а особо тяжких — на 24,6%. Но общее количество преступлений уменьшилось на 3,7%. Практически 50% — это преступления небольшой тяжести. За 7 месяцев 2024 года 334 человека погибли от рук злоумышленников, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.