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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Свердловской области выросло количество тяжких преступлений

В Свердловской области выросло количество тяжких преступлений

22 августа 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Однако суммарно всех преступлений стало меньше.

С начала 2024 года количество тяжких преступлений выросло на 4,4%, а особо тяжких — на 24,6%. Но общее количество преступлений уменьшилось на 3,7%. Практически 50% — это преступления небольшой тяжести. За 7 месяцев 2024 года 334 человека погибли от рук злоумышленников, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

22 августа стало известно об убийстве в Краснотурьинске. Выпивая, мужчины поссорились, в какой-то момент один из них схватил нож и убил своего собутыльника. Следствие выяснило, что обвиняемый нанес 35 ударов ножом. Теперь его ждет внушительный срок.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Преступление#Преступления#Екатеринбург
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