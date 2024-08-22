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Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем флага

Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем флага

22 августа 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем государственного флага.

Каждый житель нашей страны помогает писать историю нашего государства. Мэр также отметил, что Государственный флаг — это важнейший символ нашей страны, он связывает поколения.

Мэр пожелал всем оставаться такими же несгибаемыми и продолжать верить в нашу великую страну, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

9 августа в Нижнем Тагиле открыли крупнейший флагшток на Урале. Его высота 50 метров, а площадь триколора 184 квадратных метра. Новый символ мощи оборудован датчиками для измерения скорости ветра и электроприводом, чтобы контролировать огромное полотно флага.

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут соревнования между силовиками. Жители города смогут увидеть, как проходит штурм и освобождение заложников. На соревновании будет выступать известный российский исполнитель Александр Маршал.

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