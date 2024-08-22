Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем флага

9 августа в Нижнем Тагиле открыли крупнейший флагшток на Урале. Его высота 50 метров, а площадь триколора 184 квадратных метра. Новый символ мощи оборудован датчиками для измерения скорости ветра и электроприводом, чтобы контролировать огромное полотно флага.