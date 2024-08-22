Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем флага

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Каждый житель нашей страны помогает писать историю нашего государства. Мэр также отметил, что Государственный флаг — это важнейший символ нашей страны, он связывает поколения.
Мэр пожелал всем оставаться такими же несгибаемыми и продолжать верить в нашу великую страну, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
9 августа в Нижнем Тагиле открыли крупнейший флагшток на Урале. Его высота 50 метров, а площадь триколора 184 квадратных метра. Новый символ мощи оборудован датчиками для измерения скорости ветра и электроприводом, чтобы контролировать огромное полотно флага.
Напомним, что в Екатеринбурге пройдут соревнования между силовиками. Жители города смогут увидеть, как проходит штурм и освобождение заложников. На соревновании будет выступать известный российский исполнитель Александр Маршал.