Захиревшие цветы в горшках воспрянут и зацветут: идея для полезной подкормки

У некоторых хозяек домашние цветы хорошо растут и прекрасно себя чувствуют. У других — чахнут и болеют. А все дело в том, что домашние растения нуждаются не только в поливе и рыхлении. Если вы не удобряете их, то почва в горшке со временем истощается и беднеет. Цветок недополучает полезные вещества и постепенно хиреет. Можно приобрести в магазине комплексное удобрение для цветов, а можно попробовать приготовить его своими руками. О том, какие продукты можно использовать для этих целей, рассказывает эксперт портала Procvetok.