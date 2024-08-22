Захиревшие цветы в горшках воспрянут и зацветут: идея для полезной подкормки

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
У некоторых хозяек домашние цветы хорошо растут и прекрасно себя чувствуют. У других — чахнут и болеют. А все дело в том, что домашние растения нуждаются не только в поливе и рыхлении. Если вы не удобряете их, то почва в горшке со временем истощается и беднеет. Цветок недополучает полезные вещества и постепенно хиреет. Можно приобрести в магазине комплексное удобрение для цветов, а можно попробовать приготовить его своими руками. О том, какие продукты можно использовать для этих целей, рассказывает эксперт портала Procvetok.
В качестве удобрения многие цветоводы используют воду, которая остается после мытья рисовой крупы.
На литр такой воды добавляю две столовые ложки скисшего молока, простокваши или сыворотки. Плотно закрываю и ставлю в холодильник на пять суток, — делится опытом цветовод.
Все дело в том, что рисовая вода содержит большое количество полезных для растений веществ, а молочнокислые бактерии делают их доступными для растений. Через пять дней удобрение будет готово, и тогда в него можно будет добавить небольшое количество сенной палочки. Это, по сути, природный антибиотик, который позволяет растениям бороться с гнилями, бактериальными и грибковыми инфекциями.
Если вы будете регулярно поливать вашу домашнюю мини-оранжерею таким настоем, то цветы перестанут болеть, начнут отлично расти и развиваться.
Кстати, можно использовать для полива не только воду после промывания риса, но также и рисовый отвар. Однако стоит учесть, что солить рис при варке в этом случае нельзя. Слейте эту богатую ценным крахмалом воду в миску и поливайте цветы примерно раз в две недели. Результат появится очень быстро: растения пойдут в рост и начнут цвести.
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