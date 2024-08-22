tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Захиревшие цветы в горшках воспрянут и зацветут: идея для полезной подкормки

Захиревшие цветы в горшках воспрянут и зацветут: идея для полезной подкормки

22 августа 2024, 15:21
Фото: tagilcity.ru
Домашние цветы нуждаются в заботе и уходе не меньше, чем растения на даче. Их также нужно периодически подкармливать. А делать это можно даже продуктами с нашего собственного стола.

У некоторых хозяек домашние цветы хорошо растут и прекрасно себя чувствуют. У других — чахнут и болеют. А все дело в том, что домашние растения нуждаются не только в поливе и рыхлении. Если вы не удобряете их, то почва в горшке со временем истощается и беднеет. Цветок недополучает полезные вещества и постепенно хиреет. Можно приобрести в магазине комплексное удобрение для цветов, а можно попробовать приготовить его своими руками. О том, какие продукты можно использовать для этих целей, рассказывает эксперт портала Procvetok.

С куста черной смородины ягоды будете собирать ведрами: хитрый лайфхак при посадке
Узнать подробнее

В качестве удобрения многие цветоводы используют воду, которая остается после мытья рисовой крупы.

На литр такой воды добавляю две столовые ложки скисшего молока, простокваши или сыворотки. Плотно закрываю и ставлю в холодильник на пять суток, — делится опытом цветовод.

Все дело в том, что рисовая вода содержит большое количество полезных для растений веществ, а молочнокислые бактерии делают их доступными для растений. Через пять дней удобрение будет готово, и тогда в него можно будет добавить небольшое количество сенной палочки. Это, по сути, природный антибиотик, который позволяет растениям бороться с гнилями, бактериальными и грибковыми инфекциями.

Если вы будете регулярно поливать вашу домашнюю мини-оранжерею таким настоем, то цветы перестанут болеть, начнут отлично расти и развиваться.

Кстати, можно использовать для полива не только воду после промывания риса, но также и рисовый отвар. Однако стоит учесть, что солить рис при варке в этом случае нельзя. Слейте эту богатую ценным крахмалом воду в миску и поливайте цветы примерно раз в две недели. Результат появится очень быстро: растения пойдут в рост и начнут цвести.

Ранее эксперты дали советы, когда и как копать картошку в этом году.

Кабачки в августе гниют прямо на кусте: главные причины и способы борьбы
Узнать подробнее
Читайте также:
Три пшика и цветы как новые: защищаем комнатные растения от плесениПоливаю цветы этой чудо-жидкостью раз в неделю: растения радуют буйной зеленьюНе бросайте в августе цветущие гладиолусы: что нужно сделать для цветов до осени
#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Цветы#Окружающая среда#Уход#Растения#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Вчера, 08:07
Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
Вчера, 16:07
Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании
Вчера, 11:49
Студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей
Сегодня, 04:38
В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы
Сегодня, 06:01
Заключенный сбежал из колонии в Ивделе
Сегодня, 06:31