Заключенный сбежал из колонии в Ивделе

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
На мужчине были надеты джинсы синего цвета, олимпийка и куртка черного цвета, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Из особых примет у беглеца есть татуировки на руках.
Напомним, 8 августа 2024 года в Нижнем Тагиле сбежала девочка из реабилитационного центра. Она покинула свой дом в Дагестане осенью прошлого года, а несколько месяцев назад ее поймали за попрошайничеством и отправили в приют.
Беглянку нашли дома у ее подруги спустя несколько дней после побега. Родственники ее не нашлись.