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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Заключенный сбежал из колонии в Ивделе

Заключенный сбежал из колонии в Ивделе

22 августа 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Из ИК-63 в Ивделе совершил побег 46-летний заключенный. Он покинул территорию колонии 21 августа 2024 года.

На мужчине были надеты джинсы синего цвета, олимпийка и куртка черного цвета, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Из особых примет у беглеца есть татуировки на руках.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Напомним, 8 августа 2024 года в Нижнем Тагиле сбежала девочка из реабилитационного центра. Она покинула свой дом в Дагестане осенью прошлого года, а несколько месяцев назад ее поймали за попрошайничеством и отправили в приют.

Беглянку нашли дома у ее подруги спустя несколько дней после побега. Родственники ее не нашлись.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Колония#ГУФСИН#Побег#ЧП#Приметы#ИК#Заключенный#18+#Екатеринбург#Инцидент
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