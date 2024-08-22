Завершены поиски пенсионера из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Причины и обстоятельства смерти мужчины не сообщаются. О его смерти рассказали в областном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, горожанин пропал 20 августа 2024 года. Он уехал на транспорте из коллективного сада в лес, чтобы собрать грибы, и обратно не вернулся.
Дочь начала его искать и обратилась за помощью к специалистами. Через некоторое время после начала поисков на Серовском тракте была найдена машина, на которой он уехал.