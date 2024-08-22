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Updated Сегодня, 05:07

Пропавший пенсионер из Нижнего Тагила на «ГАЗели» найден мертвым

Завершены поиски пенсионера из Нижнего Тагила

22 августа 2024, 05:05
Фото: Изображение Midjourney

Пропавший пенсионер из Нижнего Тагила на «ГАЗели» найден мертвым

В Нижнем Тагиле нашли мертвым 61-летнего жителя Нижнего Тагила, который пропал несколько дней назад на белой «ГАЗели».

Причины и обстоятельства смерти мужчины не сообщаются. О его смерти рассказали в областном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, горожанин пропал 20 августа 2024 года. Он уехал на транспорте из коллективного сада в лес, чтобы собрать грибы, и обратно не вернулся.

Дочь начала его искать и обратилась за помощью к специалистами. Через некоторое время после начала поисков на Серовском тракте была найдена машина, на которой он уехал.

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