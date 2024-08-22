tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Житель Екатеринбурга получил три года тюрьмы за выращивание конопли

Житель Екатеринбурга получил три года тюрьмы за выращивание конопли

22 августа 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney
21-летний житель Екатеринбурга выращивал коноплю прямо у себя дома. Ему дали 3 года условно.

Следователи выяснили, что молодой человек полгода выращивал и хранил у себя дома коноплю, сообщают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как именно силовики нашли запрещенные растения — не уточняется. Суд приговорил мужчину к 3 годам условного заключения. Теперь на протяжении всего срока парень должен будет доказать, что больше не будет заниматься такими делами.

21 августа стало известно о мужчине, которого обвиняют в сбыте 40 кг наркотиков и отмыванию 11 млн рублей.

Двух жителей Свердловской области будут судить за семь килограммов наркотиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин проконтролирует дело о похищении отцом близнецов в ЕкатеринбургеВ Свердловской области выросло количество тяжких преступленийВ Екатеринбурге арестовали мигранта, который приставал к девочкам на остановке
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Обыск#Наркотики#Расследование#Конопля#Екатеринбург
Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Вчера, 08:07
Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
Вчера, 16:07
Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании
Вчера, 11:49
Студент театрального института в Екатеринбурге отдал аферистам более 2 млн рублей
Сегодня, 04:38
В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы
Сегодня, 06:01
Заключенный сбежал из колонии в Ивделе
Сегодня, 06:31