Житель Екатеринбурга получил три года тюрьмы за выращивание конопли

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Следователи выяснили, что молодой человек полгода выращивал и хранил у себя дома коноплю, сообщают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Как именно силовики нашли запрещенные растения — не уточняется. Суд приговорил мужчину к 3 годам условного заключения. Теперь на протяжении всего срока парень должен будет доказать, что больше не будет заниматься такими делами.
21 августа стало известно о мужчине, которого обвиняют в сбыте 40 кг наркотиков и отмыванию 11 млн рублей.