Житель Краснотурьинска напал на знакомого во время конфликта

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Мужчины вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент они стали ругаться и свердловчанин, взяв складной нож, нанес им оппоненту множество ударов. Потерпевший умер на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Нападавшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. После завершения расследования материалы отправили в суд. Обвиняемого приговорили к девяти годам тюремного заключения.
Напомним, в мае 2024 года в поселке под Сысертью местный житель поссорился с коллегой и зарезал его ножом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.