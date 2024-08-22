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Житель Краснотурьинска 35 раз ударил ножом знакомого

Житель Краснотурьинска напал на знакомого во время конфликта

22 августа 2024, 08:44
Фото: 1MI

Житель Краснотурьинска 35 раз ударил ножом знакомого

В Краснотурьинске местный житель убил ножом нового знакомого во время ссоры. Происшествие случилось 19 января 2024 года.

Мужчины вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент они стали ругаться и свердловчанин, взяв складной нож, нанес им оппоненту множество ударов. Потерпевший умер на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Нападавшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. После завершения расследования материалы отправили в суд. Обвиняемого приговорили к девяти годам тюремного заключения.

Напомним, в мае 2024 года в поселке под Сысертью местный житель поссорился с коллегой и зарезал его ножом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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