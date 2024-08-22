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Posted 22 августа, 03:52

Published 22 августа, 03:52

Modified 22 августа, 03:54

Updated 22 августа, 03:54

Жительница Екатеринбурга нашла тело экс-супруга в гараже его нынешней жены

Жительница Екатеринбурга нашла тело экс-супруга в гараже его нынешней жены

22 августа 2024, 03:52
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге женщина нашла своего экс-супруга мертвым в гараже его новой жены. Он пропал 13 августа 2024 года.

Бывшие супруги продолжали общаться после развода. В течение года горожанин говорил девушке, что он плохо себя чувствует и предполагал, что его могут травить. Однажды он перестал выходить на связь, и тогда екатеринбурженка забеспокоилась, пишет Е1.

По словам девушки, его новая жена не заинтересовалась пропажей мужа. Спустя несколько дней экс-супруга и ее друзья нашли машину мужчины около гаража его супруги. Сам пропавший был найден в гараже мертвым.

Новая жена умершего во время разговора с полицейскими сказала, что он странно себя вел. На вопрос, почему она не стала его искать, женщина не ответила.

Напомним, в Тавде на берегу реки нашли тела пожилой семейной пары. По версии следствия, они умерли из-за проблем с сердцем.

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