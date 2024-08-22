tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Жительница Екатеринбурга нашла тело экс-супруга в гараже его нынешней жены

Жительница Екатеринбурга нашла тело экс-супруга в гараже его нынешней жены

22 августа 2024, 03:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина нашла своего экс-супруга мертвым в гараже его новой жены. Он пропал 13 августа 2024 года.

Бывшие супруги продолжали общаться после развода. В течение года горожанин говорил девушке, что он плохо себя чувствует и предполагал, что его могут травить. Однажды он перестал выходить на связь, и тогда екатеринбурженка забеспокоилась, пишет Е1.

По словам девушки, его новая жена не заинтересовалась пропажей мужа. Спустя несколько дней экс-супруга и ее друзья нашли машину мужчины около гаража его супруги. Сам пропавший был найден в гараже мертвым.

Новая жена умершего во время разговора с полицейскими сказала, что он странно себя вел. На вопрос, почему она не стала его искать, женщина не ответила.

Напомним, в Тавде на берегу реки нашли тела пожилой семейной пары. По версии следствия, они умерли из-за проблем с сердцем.

Застреливший экс-супругу мужчина в Богдановиче найден мертвым
Узнать подробнее
Читайте также:
Продолжаются поиски пропавшего юноши с ДЦП в КрасноуфимскеМужчина с потерей памяти в Нижнем Тагиле пропал в СНТ «Весна»Найден мертвым пропавший на озере Балтым житель Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#ЧП#Пропажа#Гараж#18+#Екатеринбург#Мертвый#Инцидент#Супруг
Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Вчера, 08:07
В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей
Вчера, 07:38
Свердловский Минздрав после суда так и не купил лекарство тяжелобольному блогеру
Вчера, 16:36
Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
Вчера, 16:07
В Нижнем Тагиле проходят соревнования среди пожарных
Вчера, 15:23
Свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка
Вчера, 13:07