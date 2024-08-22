Жительница Екатеринбурга нашла тело экс-супруга в гараже его нынешней жены

Бывшие супруги продолжали общаться после развода. В течение года горожанин говорил девушке, что он плохо себя чувствует и предполагал, что его могут травить. Однажды он перестал выходить на связь, и тогда екатеринбурженка забеспокоилась, пишет Е1.