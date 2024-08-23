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Бастрыкину доложат о сироте, которой не выдают жилье в Екатеринбурге

Бастрыкину доложат о сироте, которой не выдают жилье в Екатеринбурге

23 августа 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
Бастрыкину доложат о сироте с маленьким ребенком, которым не выдают жилье в Екатеринбурге.

Сирота с маленьким ребенком на иждивении уже 7 лет стоит в очереди на получение жилья в Екатеринбурге. На эту ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах проверки.

Напомним, что 22 августа Александр Бастрыкин взял на карандаш дело о многомесячном отсутствии воды на Кордоне Старка в Асбесте. Обращения людей в администрацию не помогли, власти ссылаются на необходимость ремонта. А у жителей нет не только питьевой воды, но и технической.

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