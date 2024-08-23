Бастрыкину доложат о сироте, которой не выдают жилье в Екатеринбурге

Напомним, что 22 августа Александр Бастрыкин взял на карандаш дело о многомесячном отсутствии воды на Кордоне Старка в Асбесте. Обращения людей в администрацию не помогли, власти ссылаются на необходимость ремонта. А у жителей нет не только питьевой воды, но и технической.