Бастрыкину доложат о сироте, которой не выдают жилье в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Сирота с маленьким ребенком на иждивении уже 7 лет стоит в очереди на получение жилья в Екатеринбурге. На эту ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах проверки.
Напомним, что 22 августа Александр Бастрыкин взял на карандаш дело о многомесячном отсутствии воды на Кордоне Старка в Асбесте. Обращения людей в администрацию не помогли, власти ссылаются на необходимость ремонта. А у жителей нет не только питьевой воды, но и технической.