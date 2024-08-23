tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Две дороги будут перекрыты с 26 августа на Вагонке в Нижнем Тагиле

Две дороги будут перекрыты с 26 августа на Вагонке в Нижнем Тагиле

23 августа 2024, 06:44
Фото: 1MI
Из-за ремонта теплотрассы в Дзержинском районе Нижнего Тагила с 26 августа будут перекрыты два участка — на улицах Тимирязева и Окунева.

Первый участок, согласно постановлению тагильской мэрии, будет закрыт на ремонт сетей по улице Окунева от улицы Энтузиастов до улицы Докучаева. Работы по ремонту участка теплотрассы там проведет ресурсоснабжающая организация МУП «Горэнерго-НТ». Проезд для жителей Вагонки будет закрыт до 31 августа.

Еще один участок, на котором будет закрыто дорожное движения в целях безопасности, — по улице Тимирязева на пересечении с улицей Коминтерна. Ремонтом теплотрассы на месте займется другой подрядчик — МУП «Тагилдорстрой». Открытие движения запланировано после 2 сентября.

Схемы закрытия были согласованы с администрацией города. Обоих подрядчиков обязали установить дорожные знаки в соответствии с временной схемой организации дорожного движения.

Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле закроют дорогу на Вагонке из-за ремонта теплотрассы
Узнать подробнее

Напомним, что в разных районах Нижнего Тагила перекрывают участки улиц для работ на сетях. Так, несколько участков были закрыты для проезда авто на Пархоменко, однако сейчас движение уже запущено. На Вагонке перекрывали дорогу по улице Правды.

Читайте также:
Долгожданный тротуар: в Нижнем Тагиле начался ремонт улицы Круговая на 9-м поселкеУчасток улицы Пархоменко в Нижнем Тагиле перекрыт на время работ «Тагилэнерго»Более 240 проездов во дворах на Вагонке в Нижнем Тагиле требуют ремонта
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Свердловская область#Ремонт#Ремонт дорог#Окунева#Дзержинский район#Капитальный ремонт#Теплосети#Перекресток#Перекрытие#Администрация Нижнего Тагила#Городское хозяйство#Екатеринбург
Подпишитесь
Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Парк имени А. П. Бондина
Вчера, 18:01
В Свердловской области подорожал хлеб
Вчера, 15:03
Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании
21 августа, 11:49
Актриса из Тагила исполнила главную роль в новом сериале «Третье сентября» на ТНТ
Вчера, 16:04
В Свердловской области 27 тысяч человек пострадали от укусов клещей
Вчера, 14:53
В Свердловской области задержали сбежавшего из колонии заключенного с приметной тату
Вчера, 12:49