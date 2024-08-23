Две дороги будут перекрыты с 26 августа на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Первый участок, согласно постановлению тагильской мэрии, будет закрыт на ремонт сетей по улице Окунева от улицы Энтузиастов до улицы Докучаева. Работы по ремонту участка теплотрассы там проведет ресурсоснабжающая организация МУП «Горэнерго-НТ». Проезд для жителей Вагонки будет закрыт до 31 августа.
Еще один участок, на котором будет закрыто дорожное движения в целях безопасности, — по улице Тимирязева на пересечении с улицей Коминтерна. Ремонтом теплотрассы на месте займется другой подрядчик — МУП «Тагилдорстрой». Открытие движения запланировано после 2 сентября.
Схемы закрытия были согласованы с администрацией города. Обоих подрядчиков обязали установить дорожные знаки в соответствии с временной схемой организации дорожного движения.
Напомним, что в разных районах Нижнего Тагила перекрывают участки улиц для работ на сетях. Так, несколько участков были закрыты для проезда авто на Пархоменко, однако сейчас движение уже запущено. На Вагонке перекрывали дорогу по улице Правды.