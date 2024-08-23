Две дороги будут перекрыты с 26 августа на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, что в разных районах Нижнего Тагила перекрывают участки улиц для работ на сетях. Так, несколько участков были закрыты для проезда авто на Пархоменко, однако сейчас движение уже запущено. На Вагонке перекрывали дорогу по улице Правды.