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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Екатеринбург рискует остаться без воды из-за сорванных контрактов

Екатеринбург рискует остаться без воды из-за сорванных контрактов

23 августа 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney
Екатеринбург рискует остаться без воды из-за сорванных контрактов на исследование водоемов, откуда качают воду. ФАС начала проверку.

«ЕвроГеоПроект» пожаловались в ФАС на невозможность выполнения контракта, который выставил Минприроды. Проектировщики жалуются, что провести исследования и дать хорошее заключение по ним за 68 дней невозможно.

Организация считает, что условия размещения закупки являются неправомерными, и требует от заказчика внести изменения в извещение, указав реальные сроки выполнения работ. Специалисты антимонопольной службы рассмотрят жалобу 27 августа.

Напомним, что в Асбесте, на Кордоне Старка уже несколько месяцев нет ни питьевой воды, ни технической. Жители вынуждены самостоятельно покупать воду. Глава СК РФ Александр Бастрыкин пообещал решить вопрос.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Госзакупки#Вода#Питьевая вода#Водоемы#ФАС#Антимонопольная служба#Антимонополия#Екатеринбург#Минприроды#Госконтракт#Антимонопольщики
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