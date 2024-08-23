Екатеринбург рискует остаться без воды из-за сорванных контрактов

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
«ЕвроГеоПроект» пожаловались в ФАС на невозможность выполнения контракта, который выставил Минприроды. Проектировщики жалуются, что провести исследования и дать хорошее заключение по ним за 68 дней невозможно.
Организация считает, что условия размещения закупки являются неправомерными, и требует от заказчика внести изменения в извещение, указав реальные сроки выполнения работ. Специалисты антимонопольной службы рассмотрят жалобу 27 августа.
Напомним, что в Асбесте, на Кордоне Старка уже несколько месяцев нет ни питьевой воды, ни технической. Жители вынуждены самостоятельно покупать воду. Глава СК РФ Александр Бастрыкин пообещал решить вопрос.