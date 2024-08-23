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Updated Сегодня, 15:33

В Екатеринбурге большегруз снес фонарный столб

Фура снесла столб на улице Альпинистов в Екатеринбурге

23 августа 2024, 15:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге большегруз снес фонарный столб

Грузовик врезался в фонарный стол в Екатеринбурге. Большая машина перегородила дорогу.

ДТП произошло днем в пятницу, 23 августа, на улице Альпинистов. Водитель не справился с управлением и протаранил столб, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

После дорожного происшествия столб не рухнул, но повис на проводах. К месту ЧП приехала скорая помощь. Хотя фура частично перегородила улицу, большого затора не возникло — место для проезда есть, уточняют очевидцы.

На прошлой неделе на Черноисточинском тракте произошло ДТП с большегрузом и иномаркой.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Столб#Фура#18+#Екатеринбург
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