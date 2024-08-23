Фура снесла столб на улице Альпинистов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
ДТП произошло днем в пятницу, 23 августа, на улице Альпинистов. Водитель не справился с управлением и протаранил столб, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
После дорожного происшествия столб не рухнул, но повис на проводах. К месту ЧП приехала скорая помощь. Хотя фура частично перегородила улицу, большого затора не возникло — место для проезда есть, уточняют очевидцы.
На прошлой неделе на Черноисточинском тракте произошло ДТП с большегрузом и иномаркой.