Как отмыть окна до прозрачности: всего пять капель этого средства и стекла засияют

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Сегодня в магазинах можно купить любые средства для чистки стекол — от бюджетных до дорогих. Однако тратить деньги совершенно не обязательно. Можно включить смекалку и вспомнить подзабытые рецепты из прошлого, которые помогали нашим мамам и бабушкам справляться с любыми бытовыми трудностями без особых проблем. Сегодня лайфхаком по мытье окон поделилась эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. Перед тем, как посоветовать тот или иной рецепт своим подписчикам, она проверяет его сама.
В качестве ноу-хау в этом способе мытья стекол выступает обычный йод.
Для начала я приготовила йодный раствор. На 1 литр теплой воды добавила 5-7 капель йода. Вода стала светло-персикового оттенка, очень приятного цвета, — рассказала Марина Жукова.
В процессе мытья можно использовать обычные тряпки или салфетки, а натирать до блеска стекла лучше бумажными полотенцами, отметила эксперт. Результат превзошел все ожидания: стекла стали просто прозрачными и как будто совсем исчезли. Как отметила эксперт, раньше она считала идеальным средством для этих целей специальный кондиционер для стекол, однако йод просто поразил своей эффективностью.
А вот еще несколько полезных лайфхаков для мытья окон от журнала Voice:
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