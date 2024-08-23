Как отмыть окна до прозрачности: всего пять капель этого средства и стекла засияют

Сегодня в магазинах можно купить любые средства для чистки стекол — от бюджетных до дорогих. Однако тратить деньги совершенно не обязательно. Можно включить смекалку и вспомнить подзабытые рецепты из прошлого, которые помогали нашим мамам и бабушкам справляться с любыми бытовыми трудностями без особых проблем. Сегодня лайфхаком по мытье окон поделилась эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. Перед тем, как посоветовать тот или иной рецепт своим подписчикам, она проверяет его сама.