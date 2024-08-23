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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Эксперт Жукова назвала способ, как отмыть окна до прозрачности

Как отмыть окна до прозрачности: всего пять капель этого средства и стекла засияют

23 августа 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Жукова назвала способ, как отмыть окна до прозрачности

В большом городе на стеклах постоянно скапливается пыль и грязь, а так хочется, чтобы они блестели и сверкали. Предлагаем вам лайфхак. который поможет отмыть окна до прозрачности.

Сегодня в магазинах можно купить любые средства для чистки стекол — от бюджетных до дорогих. Однако тратить деньги совершенно не обязательно. Можно включить смекалку и вспомнить подзабытые рецепты из прошлого, которые помогали нашим мамам и бабушкам справляться с любыми бытовыми трудностями без особых проблем. Сегодня лайфхаком по мытье окон поделилась эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. Перед тем, как посоветовать тот или иной рецепт своим подписчикам, она проверяет его сама.

В качестве ноу-хау в этом способе мытья стекол выступает обычный йод.

Для начала я приготовила йодный раствор. На 1 литр теплой воды добавила 5-7 капель йода. Вода стала светло-персикового оттенка, очень приятного цвета, — рассказала Марина Жукова.
Фото: Изображение Midjourney

В процессе мытья можно использовать обычные тряпки или салфетки, а натирать до блеска стекла лучше бумажными полотенцами, отметила эксперт. Результат превзошел все ожидания: стекла стали просто прозрачными и как будто совсем исчезли. Как отметила эксперт, раньше она считала идеальным средством для этих целей специальный кондиционер для стекол, однако йод просто поразил своей эффективностью.

А вот еще несколько полезных лайфхаков для мытья окон от журнала Voice:

  • мойте окна только в пасмурную погоду, так как солнечные лучи быстро высушивают стекла, из-за этого на них могут оставаться разводы;
  • царапины на стекле легко удаляются с помощью зубной пасты;
  • для чистки москитных сеток удобно использовать валики с липким покрытием;
  • необязательно стирать шторы каждый раз: периодически их можно просто пылесосить насадкой для мягкой мебели;
  • если на окнах даже после многократных протираний остаются разводы, купите губку-стиратель для маркерных досок.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от неприятного запаха из духовки и отмыть весь нагар.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Окна#Дом#Окружающая среда#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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