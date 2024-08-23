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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Как записаться к врачу в Нижнем Тагиле

Как записаться к врачу в Нижнем Тагиле

23 августа 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
В материале TagilCity.ru рассказываем о самых простых способах записи на прием к терапевту, педиатру и к специалистам узкого профиля.

Самый популярный и надежный способ записи к врачу доступен всем, кто зарегистрирован на портале «Госуслуги». В таком случае электронный талончик можно получить к 15 специалистам (при наличии их в медучреждении). Среди них:

  • Врач-терапевт участковый,
  • Врач общей практики,
  • Врач-хирург,
  • Врач-офтальмолог,
  • Врач-оториноларинголог (ЛОР),
  • Врач-акушер-гинеколог,
  • Врач-психиатр-нарколог (врач-психиатр-нарколог участковый),
  • Врач-фтизиатр,
  • Врач-стоматолог,
  • Врач-стоматолог-терапевт,
  • Врач-педиатр участковый,
  • Врач-детский хирург,
  • Врач-стоматолог детский,
  • Врач-психиатр детский,
  • Врач-психиатр подростковый.

Попасть на прием можно и с помощью регионального портала registratura96.ru. К другим специалистам запись производится по направлению от участкового врача или через колл-центр медицинских учреждений Нижнего Тагила.

Фото: 1MI

Почему запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта?

Первичный осмотр всегда проводит терапевт — врач с наибольшим врачебным кругозором. Кроме того, для постановки точного диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения узкому специалисту необходимо иметь результаты дополнительных обследований, направление на которые, как правило, тоже выписывает терапевт.

Необходимо понимать, что один и тот же симптом может возникнуть при разных заболеваниях. Например, кашель может быть как при ОРВИ, так и при отклонениях в ЖКТ. В такой ситуации разберется терапевт. Он же и направит к нужному специалисту на прием, что позволит избежать самостоятельной постановки зачастую ошибочного диагноза и дальнейшего самолечения.

ВАЖНО: за счет сокращения числа необоснованных консультаций у врача узкой специализации увеличится время для работы с теми пациентами, которым действительно нужна его помощь.

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Как записать к врачу ребенка?

В поликлиниках детской городской больницы Нижнего Тагила запись ребенка на прием осуществляется по телефону колл-центра 8 (3435) 37-81-82. График работы с 7:30–19:00 в будние дни. В случае отсутствия свободных талонов для самостоятельной записи на электронных порталах («Госуслуги» или registratura96.ru), можно обратиться в колл-центр медицинского учреждения: пациента поставят в лист ожидания. Далее с родителями (законными представителями) свяжутся по телефону и сообщат дату и время назначенного приема.

В зависимости от профиля деятельности медицинской организации Нижнего Тагила, перечень врачей может значительно отличаться. Так, в Детской городской больнице нет следующих врачей:

  • Врача-терапевта,
  • Врача общей практики,
  • Психиатра-нарколога,
  • Фтизиатра,
  • Стоматолога-терапевта,
  • Врача-психиатра детского,
  • Врача-психиатра подросткового.

К данным специалистам необходимо обращаться в профильные медицинские учреждения города или во взрослую поликлинику.

Фото: 1MI

К врачам «узкой» специализации, работающим в поликлиниках Детской городской больницы Нижнего Тагила, — неврологу, аллергологу, кардиологу, эндокринологу, гастроэнтерологу, нефрологу, травматологу-ортопеду, инфекционисту — запись возможна через колл-центр. Для этого необходимо направление участкового врача или врача-специалиста медицинского учреждения. Как и в случае со взрослыми, именно участковый врач по медицинским показаниям назначит ребенку лечение, направит пациента на госпитализацию или на консультацию по нужному профилю.

Как записаться к детским логопеду или психологу?

К немедицинским специалистам запись теперь организована по-другому. Если к логопеду можно записаться через колл-центр детской больницы — 8 (3435) 37-81-82, то для того, чтобы попасть к психологу, необходимо обращаться в отделение медико-социальной помощи по номеру 8 (3435) 38-45-90 (доб. 561).

Фото: 1MI

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Поликлиника#Специалисты#Регистрация#Госуслуги#Карточка#Участковый врач#Екатеринбург#Запись к врачу
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