Как записаться к врачу в Нижнем Тагиле

Необходимо понимать, что один и тот же симптом может возникнуть при разных заболеваниях. Например, кашель может быть как при ОРВИ, так и при отклонениях в ЖКТ. В такой ситуации разберется терапевт. Он же и направит к нужному специалисту на прием, что позволит избежать самостоятельной постановки зачастую ошибочного диагноза и дальнейшего самолечения.