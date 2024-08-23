Как записаться к врачу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Самый популярный и надежный способ записи к врачу доступен всем, кто зарегистрирован на портале «Госуслуги». В таком случае электронный талончик можно получить к 15 специалистам (при наличии их в медучреждении). Среди них:
Попасть на прием можно и с помощью регионального портала registratura96.ru. К другим специалистам запись производится по направлению от участкового врача или через колл-центр медицинских учреждений Нижнего Тагила.
Первичный осмотр всегда проводит терапевт — врач с наибольшим врачебным кругозором. Кроме того, для постановки точного диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения узкому специалисту необходимо иметь результаты дополнительных обследований, направление на которые, как правило, тоже выписывает терапевт.
Необходимо понимать, что один и тот же симптом может возникнуть при разных заболеваниях. Например, кашель может быть как при ОРВИ, так и при отклонениях в ЖКТ. В такой ситуации разберется терапевт. Он же и направит к нужному специалисту на прием, что позволит избежать самостоятельной постановки зачастую ошибочного диагноза и дальнейшего самолечения.
ВАЖНО: за счет сокращения числа необоснованных консультаций у врача узкой специализации увеличится время для работы с теми пациентами, которым действительно нужна его помощь.
В поликлиниках детской городской больницы Нижнего Тагила запись ребенка на прием осуществляется по телефону колл-центра 8 (3435) 37-81-82. График работы с 7:30–19:00 в будние дни. В случае отсутствия свободных талонов для самостоятельной записи на электронных порталах («Госуслуги» или registratura96.ru), можно обратиться в колл-центр медицинского учреждения: пациента поставят в лист ожидания. Далее с родителями (законными представителями) свяжутся по телефону и сообщат дату и время назначенного приема.
В зависимости от профиля деятельности медицинской организации Нижнего Тагила, перечень врачей может значительно отличаться. Так, в Детской городской больнице нет следующих врачей:
К данным специалистам необходимо обращаться в профильные медицинские учреждения города или во взрослую поликлинику.
К врачам «узкой» специализации, работающим в поликлиниках Детской городской больницы Нижнего Тагила, — неврологу, аллергологу, кардиологу, эндокринологу, гастроэнтерологу, нефрологу, травматологу-ортопеду, инфекционисту — запись возможна через колл-центр. Для этого необходимо направление участкового врача или врача-специалиста медицинского учреждения. Как и в случае со взрослыми, именно участковый врач по медицинским показаниям назначит ребенку лечение, направит пациента на госпитализацию или на консультацию по нужному профилю.
К немедицинским специалистам запись теперь организована по-другому. Если к логопеду можно записаться через колл-центр детской больницы — 8 (3435) 37-81-82, то для того, чтобы попасть к психологу, необходимо обращаться в отделение медико-социальной помощи по номеру 8 (3435) 38-45-90 (доб. 561).
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