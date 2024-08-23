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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Можно ли постирать пуховик в стиральной машине: доводы за и против, полезные лайфхаки

Можно ли постирать пуховик в стиральной машине: доводы за и против, полезные лайфхаки

23 августа 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
Новый пуховик хорошо выглядят и эффектно смотрится. Но когда приходит время его стирать, владелец сталкивается с дилеммой — сделать это самостоятельно или отнести в химчистку. Рассказываем, с какими проблемами можно столкнуться при домашней машинной стирке.

На бирках практически любых пуховиков можно увидеть предупреждение «не стирать», а также указание «Сухая чистка». Однако далеко не все читают бирки — в основном потребители спокойно стирают верхнюю одежду самостоятельно. И во многих случаях с пуховиком действительно ничего плохого не происходит, но здесь есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать.

Какие пуховики могут пережить стирку в машинке

Многое зависит от вида наполнителя. Обычно производители используют натуральные (пух либо смесь пуха с пером) и синтетические наполнители. Последних немало: холлофайбер, тинсулейт, изосовт или синтепух. Стирка пуховиков с натуральным наполнителем допустима, но пух и перо быстро портятся и сваливаются. Синтетика же менее прихотлива, однако могут возникнуть проблемы при сушке.

Фото: Изображение Midjourney
Машинная стирка поможет освежить вещь, но сушить ее будет сложно. Если наполнитель синтетический, то его плюс оборачивается минусом — он плохо впитывает влагу, а потому хуже отстирывается. Также из него сложно отжать всю воду, часть мыльного средства останется внутри, — пишут эксперты портала Lavery.ru.

И это еще полбеды: при стирке любой наполнитель будет скатываться, а ткань выцветать. таким образом, пуховик со временем потеряет форму и яркость, а срок его службы сократится.

Если вы все же решили постирать пуховик в машине

Главный плюс машинной стирки — отсутствие необходимости тратить деньги. Химчистка верхней одежды стоит недешево, и на такие траты готовы не все. Если вы окончательно приняли такое решение, то нужно сделать следующее:

  • приобретите специальное средство для стирки пуховиков;
  • приобретите несколько теннисных мячиков, которые частично предотвратят скатывание наполнителя, их кладут в барабан машины;
  • очистите пуховик от грязи и замойте самые грязные места, иначе они могут не отстираться;
  • застегните все молнии, липучки и кнопки, снимите украшения;
  • выверните изделие наизнанку;
  • выберите режим с температурой не более 40 градусов (лучше 30);
  • при стирке ставьте машину на дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить моющее средство из наполнителя;
  • максимальная мощность для отжима не должна превышать 600 оборотов.
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Как сушить пуховик после машинной стирки

Выстиранный пуховик не нужно вешать. Лучше разложить его на горизонтальной поверхности — например, сушилке для белья, рекомендуют эксперты портала Hoff. Не выкручивайте и не сминайте пуховик, чтобы не допустить его деформации. По мере высыхания и стекания воды можно будет перевесить его на плечики и оставить в хорошо проветриваемом помещении. Важно периодически встряхивать его и разбивать руками свалявшиеся комочки наполнителя. Так дело пойдет гораздо быстрее.

Как отмечают эксперты Wikihow, допускается также сушка в специальной сушилке, но при низкой температуре. Теннисные мячики, с которыми вы стирали изделие, также можно использовать. Периодически придется вынимать пуховик и встряхивать его.

Носить пуховик можно только после полного высыхания наполнителя. При этом на куртке не должно остаться «пустот» из ткани. Если они есть, то перераспределите наполнитель руками.

А вот таким способом можно постирать в машинке кроссовки.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистота#Дом#Одежда#Окружающая среда#Пуховик#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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