Можно ли постирать пуховик в стиральной машине: доводы за и против, полезные лайфхаки

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
На бирках практически любых пуховиков можно увидеть предупреждение «не стирать», а также указание «Сухая чистка». Однако далеко не все читают бирки — в основном потребители спокойно стирают верхнюю одежду самостоятельно. И во многих случаях с пуховиком действительно ничего плохого не происходит, но здесь есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать.
Многое зависит от вида наполнителя. Обычно производители используют натуральные (пух либо смесь пуха с пером) и синтетические наполнители. Последних немало: холлофайбер, тинсулейт, изосовт или синтепух. Стирка пуховиков с натуральным наполнителем допустима, но пух и перо быстро портятся и сваливаются. Синтетика же менее прихотлива, однако могут возникнуть проблемы при сушке.
Машинная стирка поможет освежить вещь, но сушить ее будет сложно. Если наполнитель синтетический, то его плюс оборачивается минусом — он плохо впитывает влагу, а потому хуже отстирывается. Также из него сложно отжать всю воду, часть мыльного средства останется внутри, — пишут эксперты портала Lavery.ru.
И это еще полбеды: при стирке любой наполнитель будет скатываться, а ткань выцветать. таким образом, пуховик со временем потеряет форму и яркость, а срок его службы сократится.
Главный плюс машинной стирки — отсутствие необходимости тратить деньги. Химчистка верхней одежды стоит недешево, и на такие траты готовы не все. Если вы окончательно приняли такое решение, то нужно сделать следующее:
Выстиранный пуховик не нужно вешать. Лучше разложить его на горизонтальной поверхности — например, сушилке для белья, рекомендуют эксперты портала Hoff. Не выкручивайте и не сминайте пуховик, чтобы не допустить его деформации. По мере высыхания и стекания воды можно будет перевесить его на плечики и оставить в хорошо проветриваемом помещении. Важно периодически встряхивать его и разбивать руками свалявшиеся комочки наполнителя. Так дело пойдет гораздо быстрее.
Как отмечают эксперты Wikihow, допускается также сушка в специальной сушилке, но при низкой температуре. Теннисные мячики, с которыми вы стирали изделие, также можно использовать. Периодически придется вынимать пуховик и встряхивать его.
Носить пуховик можно только после полного высыхания наполнителя. При этом на куртке не должно остаться «пустот» из ткани. Если они есть, то перераспределите наполнитель руками.
А вот таким способом можно постирать в машинке кроссовки.