Можно ли постирать пуховик в стиральной машине: доводы за и против, полезные лайфхаки

Выстиранный пуховик не нужно вешать. Лучше разложить его на горизонтальной поверхности — например, сушилке для белья, рекомендуют эксперты портала Hoff. Не выкручивайте и не сминайте пуховик, чтобы не допустить его деформации. По мере высыхания и стекания воды можно будет перевесить его на плечики и оставить в хорошо проветриваемом помещении. Важно периодически встряхивать его и разбивать руками свалявшиеся комочки наполнителя. Так дело пойдет гораздо быстрее.